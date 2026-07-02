Διάλογος και συνεργασία του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Φ. Ζαΐμη με τον κλάδο της Εστίασης

Σε κλίμα συνεργασίας και στην κατεύθυνση της κοινής προσπάθειας να διαφυλαχθεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς της εστίασης στην Αχαΐα, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026, η συνάντηση που συγκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης για την ενημέρωση των εκπροσώπων του κλάδου και την μεταξύ τους συνεργασία.

Στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου βρέθηκαν οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Εστίασης και Αναψυχής Νομού Αχαΐας που συζήτησαν με τον Αντιπεριφερειάρχη και τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όλα τα ζητήματα που αφορούν το πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων, τις ευθύνες και υποχρεώσεις των καταστηματαρχών.

«Ενημερώσαμε τους επαγγελματίες της εστίασης για όλους τους κανόνες εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών στον κλάδο, για όλα δηλαδή όσα προβλέπονται από το νομικό πλαίσιο και ελέγχονται και από τις δικές μας υπηρεσίες, κυρίαρχα από την Διεύθυνση Ανάπτυξης» δήλωσε ο κ. Ζαΐμης συμπληρώνοντας: «Είχαμε μια παραγωγική συζήτηση με τους φίλους επαγγελματίες, καθώς άλλωστε η αγορά της Πάτρας και της Αχαΐας, ειδικά αυτό το διάστημα των καλοκαιρινών μηνών, κινείται σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό γύρω από την λειτουργία της εστίασης. Ακούσαμε τα προβλήματα του κλάδου που κυρίως αφορούν στην ανάγκη αλλαγής σημείων της νομοθεσίας που σε πολλές περιπτώσεις κρίνονται ως υπερβολικά ή και αναχρονιστικά. Εμείς από την πλευρά μας ενημερώσαμε πως δεν ενεργούμε σαν ένας ακόμη Φορέας από τους πολλούς που ελέγχουν την αγορά, αλλά συνεργαζόμαστε με τους επαγγελματίες που αγωνιούν να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους και προσπαθούμε μαζί τους να εφαρμοστούν στην πράξη όλα όσα προβλέπονται για να προστατευτεί στο τέλος ο απλός καταναλωτής».

Στη διάρκεια της εκδήλωσης διανεμήθηκε έντυπος οδηγός με όλα όσα υποχρεούνται να τηρούν οι καταστηματάρχες, καθώς και επιστολή του κ. Ζαΐμη. Ο ίδιος δήλωσε: «Έχουμε την πεποίθηση ότι η συντριπτική πλειοψηφία τηρεί τους Νόμους, ωστόσο, ορισμένες φορές, παρατηρείται το φαινόμενο, ειδικά σε μικρότερες επιχειρήσεις να μην υπάρχει καν γνώση των επακριβών υποχρεώσεων. Το έντυπο είναι πρωτοβουλία της Π.Ε. Αχαΐας, ώστε να γνωρίζουν και σε λεπτομέρειες όλοι οι άνθρωποι του χώρου τις υποχρεώσεις τους. Ο στόχος παραμένει να σεβαστούμε και να προστατεύσουμε τον κάθε καταναλωτή, κάτι που είναι καθήκον όλων μας».

Παρόντες στην συνάντηση ήταν ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης και Αναψυχής Αχαΐας Τάκης Ματθαιόπουλος, ο Αντιπρόεδρος Κώστας Μπουρδόπουλος καθώς και μέλη του Συμβουλίου, ο Α’ Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ) Τάσος Γιατράς, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών Μάκης Κατσιγιάννης, ο Γραμματέας Χρήστος Σολωμός και ο εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Γιώργος Κολλιόπουλος.

Ο Γενικός Διευθυντής Ιωάννης Τσακαρέστος και ο Διευθυντής Ανάπτυξης Χρήστος Γαλανόπουλος της Π.Ε. Αχαΐας καθώς και στελέχη της Υπηρεσίας ενημέρωσαν για την λογική των ελέγχων που διενεργούνται από την πλευρά της Διεύθυνσης Ανάπτυξης στην αγορά.