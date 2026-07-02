Ο Ντουέιν Τζόνσον επαινεί τη «Μοάνα-Βαϊάνα» για την έμφαση στη δύναμη της ενσυναίσθησης

Ο 54χρονος σταρ Ντουέιν «The Rock» Τζόνσον επαίνεσε την ταινία live action "Μοάνα - Moana/Βαϊάνα" της Disney για την έμφαση που δίνει στη δύναμη της ενσυναίσθησης.

Ο διάσημος ηθοποιός επανέλαβε τον ρόλο του ως ημίθεος Μάουι στην επερχόμενη live-action μεταφορά της επιτυχημένης ταινίας κινουμένων σχεδίων της Disney του 2016.

Η ταινία σε σκηνοθεσία Thomas Kail που βγαίνει στις 10 Ιουλίου 2026 στη Βόρειο Αμερική (από 9-7 στη χώρα μας σε διανομή Feelgood) ακολουθεί τη Μοάνα καθώς ξεκινά ένα ταξίδι για να σώσει το νησί της, το Μοτουνούι, από μια οικολογική καταστροφή και σαλπάρει για να βρει τον ημίθεο Μάουι (Τζόνσον) και να αποκαταστήσει την αρμονία επιστρέφοντας την πέτρα-καρδιά που έκλεψε από τη θεά Τε Φίτι.

Η περιπέτεια τελειώνει με μια τελική μάχη μεταξύ ενός διεφθαρμένου Te Fiti, ο οποίος χωρίς την πέτρα - καρδιά, γίνεται ένας δαίμονας λάβας που ονομάζεται Τε Κα.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης Moana Live Action movie experience στο Λονδίνο, ο Ντουέιν Τζόνσον δήλωσε στο PΑ: «Η αγαπημένη μου σκηνή της ταινίας και έχω πολλές αγαπημένες, ειδικά τις δικές μου, είναι στο τέλος όταν ο Μάουι είναι έτοιμος να θυσιάσει τον εαυτό του στον Τε Κα, και ουσιαστικά λέει ας το κάνουμε, και η Moana λέει: "Άφησέ την να έρθει σε μένα".

*To animation φιλμ του 2016 που είχαν σκηνοθετήσει οι John Musker και Ron Clements είχε φτάσει σε εισπράξεις τα 687,2 εκατ. δολάρια.

Ο Dwayne Johnson είναι και εκ των παραγωγών στη live action εκδοχή της "Μοάνα-Βαϊάνα".

Η 19χρονη Αυστραλή ηθοποιός Catherine Laga'aia στο κινηματογραφικό της ντεμπούτο ενσαρκώνει τη Μοάνα.

Το υπόλοιπο καστ περιλαμβάνει τους Rena Owen, John Tui, Frankie Adams, Jemaine Clement.

Διάρκεια: 115 λεπτά.

Την ταινία την αναμένουμε από την ερχόμενη Πέμπτη για προβολή & στην Πάτρα.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ