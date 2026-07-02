Ελαφόνησος: Πλοιοκτήτης ο άνδρας που επιβιβάστηκε κολυμπώντας στο πλοίο με τον ανοιχτό καταπέλτη

Η Λιμενική Αρχή Νεάπολης Βοιών προχώρησε στην κίνηση της διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων, καθώς και στον σχηματισμό δικογραφίας για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών, σχετικά με το περιστατικό που καταγράφηκε στη γραμμή Ελαφόνησος - Πούντα Λακωνίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πλοίο φέρεται να πραγματοποιούσε ελιγμούς με ανοιχτό τον καταπέλτη, ενώ ένας άνδρας επιβιβάστηκε σε αυτό κολυμπώντας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, από την έρευνα που διενεργήθηκε προέκυψε ότι ο άνδρας που βρέθηκε στη θάλασσα και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο πλοίο στην Ελαφόνησο, είναι ένας εκ των πλοιοκτητών του.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά από καταγγελία που συνοδευόταν από οπτικοακουστικό υλικό, στελέχη της Λιμενικής Αρχής προχώρησαν σε έκτακτη επιθεώρηση του πλοίου, κατά την οποία διαπιστώθηκε βλάβη στη δεξιά κύρια μηχανή, η οποία είχε αποκατασταθεί προσωρινά από το πλήρωμα. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Στο πλοίο επιβλήθηκε αρχικά απαγόρευση απόπλου, η οποία ήρθη μετά την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα.