Το Επιμελητήριο Αχαΐας συμμετείχε στην 57η Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου

Με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα, Δημήτριου Βαρβιτσιώτη, και του Παναγιώτη Στασινόπουλου, το Επιμελητήριο Αχαΐας εκπροσωπήθηκε στις εργασίες της 57ης Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Ιουνίου στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, με συζητήσεις για την επιχειρηματικότητα, τον τουρισμό και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Σε σχετική ανακοίνωσή του, αναφέρει: Με ενεργή παρουσία συμμετείχε το Επιμελητήριο Αχαΐας στις εργασίες της 57ης Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), που πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Ιουνίου στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους από 50 Επιμελητήρια της χώρας.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας εκπροσώπησαν ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, Δημήτριος Βαρβιτσιώτης και ο Παναγιώτης Στασινόπουλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος του Εμπορικού Τμήματος, Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Αχαΐας στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ).

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης αναπτύχθηκε ένας ιδιαίτερα ουσιαστικός διάλογος για τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν σήμερα την ελληνική επιχειρηματικότητα και τον επιμελητηριακό θεσμό. Στο επίκεντρο των εργασιών βρέθηκαν η εισπραξιμότητα των συνδρομών και του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), το νέο μοντέλο ανάπτυξης της χώρας, η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, η ανάπτυξη των επιχειρηματικών πάρκων, καθώς και οι προτάσεις και οι διεκδικήσεις του επιμελητηριακού κόσμου ενόψει της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε επίσης στις προοπτικές του τουρισμού, στην ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, στη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, καθώς και στη σύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό. Τη δεύτερη ημέρα των εργασιών στο επίκεντρο βρέθηκαν ο πρωτογενής τομέας, η διατροφή, η γαστρονομία και η διασύνδεσή τους με την επιχειρηματικότητα, με κοινό στόχο τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αλυσίδας αξίας που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των τοπικών οικονομιών.

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις και ανταλλαγή απόψεων με τον Πρόεδρο της ΚΕΕΕ, Γιάννη Βουτσινά, τον βουλευτή Ηρακλείου και πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρη Αυγενάκη, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννη Ανδριανό, καθώς και τον Αντιπρόεδρο της Βουλής, Ιωάννη Πλακιωτάκη. Κατά τις επαφές αυτές συζητήθηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η ανάγκη στενότερης συνεργασίας μεταξύ της Πολιτείας και των Επιμελητηρίων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των κοινοβουλευτικών κομμάτων και των παραγωγικών φορέων, οι οποίοι ανέδειξαν τη σημασία του διαλόγου και της συνεργασίας για την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης οικονομικής προόδου.

Η συμμετοχή των κ. Βαρβιτσιώτη και Στασινόπουλου στις εργασίες της 57ης Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΕΕ επιβεβαιώνουν τη διαρκή προσήλωσή του στην ανάδειξη και προώθηση των ζητημάτων που απασχολούν τον επιχειρηματικό κόσμο της Αχαΐας. Μέσα από την ενεργή παρουσία του Επιμελητηρίου στις κορυφαίες θεσμικές διαδικασίες του επιμελητηριακού θεσμού, συνεχίζει να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση προτάσεων και πολιτικών που ενισχύουν την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων".