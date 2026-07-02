Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4-7-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΑΝ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΕΤΩΝ 58
Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 3-7-2026 & ώρα 17.30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Ρώσσου (Ελ. Βενιζέλου).
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 17.00 μ.μ.
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Καρυάς (Καρνεσέικα).
Η σύζυγος: Ελένη
Τα τέκνα: Παναγιώτης, Μαρία
Τα αδέλφια: Αθηνά & Νικόλαος Χαρίτος, Διονυσία & Μάνος Κατερίνης, Νίκη & Βαγγέλης Καλογερής
Οι γονείς: Στέλιος & Μαριγίτσα Γιαννούλια
Τα ανίψια
Οι λοιποί συγγενείς.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 62 - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ
ΤΗΛ.: 26930 24793 - ΚΙΝ.: 6978 074598
ΔIΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ | e.mail: [email protected]
------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ-ΚΑΤΕΡΙΝΑ χήρα ΚΩΝ. ΡΑΠΤΗ
ΕΤΩΝ 96
Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 3/7/2026 & ώρα 10 π.μ. από το Ιερό Παρεκκλήσι της Παναγίας των Χαρίτων εντός του Α’ Δημοτικού Κοιμητηρίου Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Αμαλιάδας.
Το τέκνο: Γεώργιος Ράπτης
Οι λοιποί συγγενείς
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ
2610 520050, 6986 944494.
-----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΧΡΗΣΤΟ ΙΟΡΔ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 77
Κηδεύουμε την Παρασκευή 3-7-2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παραλίας.
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Αγίου Μηνά Λεύκας.
Τα παιδιά του: Ιορδάνης, Κυριακή, Παναγιώτα και Γαβριήλ.
Τα εγγόνια του: Ανδρέας, Χρήστος, Κων/νος, Άννα, Χρήστος, Ζωή, Μάρθα, Ειρήνη, Βασιλική.
Η αδελφή του: Δέσποινα χήρα Νικ. Ευαγγελάτου
Τα ανίψια του
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
{ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΑΝΔΡ. ΚΑΤΣΙΚΑ}
~•ΕΤΩΝ 92•~
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3-7-26 & ΩΡΑ 10 π.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ (Α’) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ
ΦΙΛΟΘΕΗ (ΜΟΝΑΧΗ) ΚΑΤΣΙΚΑ.
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής), τηλ. επικοινωνίας: 2610 430 141.
Κιν. 6937 009 978 ~ 6989 381 813 ~ 6978 069 382, Εξυπηρέτηση όλο το 24 ωρο.
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ χήρα ΔΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 89
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ (ΜΕΤΖΕΝΑ).
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ,
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΙΝΟΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΣΣΙΑΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ : ΜΑΡΙΝΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΠΕΤΡΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 96
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/7/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (ΒΙΔΟΒΑ).
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 9:30 Π.Μ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα ΝΙΚ.) ΚΑΤΣΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
χήρα ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 96
Κηδεύουμε το Σάββατο 4-7-2026 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Δημοτικού Κοιμητηρίου Πατρών.
Τα παιδιά της: Χρήστος και Κωνσταντίνα
Η εγγονή της: Εύα
Τα αδέλφια της: Μαρία χήρα Γεωργ. Καρλή, Κλειώ χήρα Γεωργ. Νικολόπουλου
Τα ανίψια της
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΜΙΧΑΛΗ ΑΝΔΡ.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 82
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 4/7/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 6:30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΑΜΠΡΕΪΚΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 5:45 Μ.Μ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΙΡΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΡΙΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
---------------------
Εθελοντική αναδάσωση στην περιοχή Μαστραντώνη- Κάλφα από την Co2gether και τον Δήμο Ερυμάνθου
Βρεφονηπιακοί σταθμοί ΔΥΠΑ: Από 3-13 Ιουλίου οι αιτήσεις - Η διαδικασία
Σε τροχιά νέου καύσωνα η Ευρώπη- «Μάχη» για κλιματιστικά και ανεμιστήρες στη Γαλλία
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr