Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4-7-2026

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΑΝ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΕΤΩΝ 58

Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 3-7-2026 & ώρα 17.30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Ρώσσου (Ελ. Βενιζέλου).

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 17.00 μ.μ.

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Καρυάς (Καρνεσέικα).

Η σύζυγος: Ελένη

Τα τέκνα: Παναγιώτης, Μαρία

Τα αδέλφια: Αθηνά & Νικόλαος Χαρίτος, Διονυσία & Μάνος Κατερίνης, Νίκη & Βαγγέλης Καλογερής

Οι γονείς: Στέλιος & Μαριγίτσα Γιαννούλια

Τα ανίψια

Οι λοιποί συγγενείς.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 62 - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ

ΤΗΛ.: 26930 24793 - ΚΙΝ.: 6978 074598

ΔIΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ | e.mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ-ΚΑΤΕΡΙΝΑ χήρα ΚΩΝ. ΡΑΠΤΗ

ΕΤΩΝ 96

Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 3/7/2026 & ώρα 10 π.μ. από το Ιερό Παρεκκλήσι της Παναγίας των Χαρίτων εντός του Α’ Δημοτικού Κοιμητηρίου Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Αμαλιάδας.

Το τέκνο: Γεώργιος Ράπτης

Οι λοιποί συγγενείς

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ

2610 520050, 6986 944494.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΧΡΗΣΤΟ ΙΟΡΔ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 77

Κηδεύουμε την Παρασκευή 3-7-2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παραλίας.

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Αγίου Μηνά Λεύκας.

Τα παιδιά του: Ιορδάνης, Κυριακή, Παναγιώτα και Γαβριήλ.

Τα εγγόνια του: Ανδρέας, Χρήστος, Κων/νος, Άννα, Χρήστος, Ζωή, Μάρθα, Ειρήνη, Βασιλική.

Η αδελφή του: Δέσποινα χήρα Νικ. Ευαγγελάτου

Τα ανίψια του

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

{ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΑΝΔΡ. ΚΑΤΣΙΚΑ}

~•ΕΤΩΝ 92•~

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3-7-26 & ΩΡΑ 10 π.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ (Α’) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ

ΦΙΛΟΘΕΗ (ΜΟΝΑΧΗ) ΚΑΤΣΙΚΑ.

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής), τηλ. επικοινωνίας: 2610 430 141.

Κιν. 6937 009 978 ~ 6989 381 813 ~ 6978 069 382, Εξυπηρέτηση όλο το 24 ωρο.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ χήρα ΔΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 89

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ (ΜΕΤΖΕΝΑ).

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ,

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ,

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΙΝΟΣ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΣΣΙΑΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ : ΜΑΡΙΝΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΠΕΤΡΟΥ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 96

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/7/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (ΒΙΔΟΒΑ).

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 9:30 Π.Μ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα ΝΙΚ.) ΚΑΤΣΙΝΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

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