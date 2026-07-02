Η Μαντόνα έπαθε σήψη και ήταν σε κώμα για δύο μέρες

Για την περιπέτεια υγείας που πέρασε το 2023 όταν παρέμεινε σε κώμα για δύο ημέρες έπειτα από βακτηριακή λοίμωξη και σήψη, μίλησε η Μαντόνα. Η 67χρονη βασίλισσα της ποπ νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ, διασωληνώθηκε και τέθηκε σε τεχνητό κώμα, καθώς έδινε μάχη για τη ζωή της.

Λόγω της περιπέτεια της υγείας της, η Μαντόνα αναγκάστηκε να αναβάλει την περιοδεία της, όμως λίγους μήνες αργότερα επέστρεψε στη σκηνή.

Σε συνέντευξή της στη Vogue Italia, η Μαντόνα παρουσίασε ένα λούτρινο χταπόδι με το οποίο κοιμάται κάθε βράδυ, και εξήγησε ότι το ονόμασε Οκτάβια προς τιμήν της νοσηλεύτριας, η οποία τη φρόντιζε στη διάρκεια της νοσηλείας της και της έδινε δύναμη να συνεχίσει να παλεύει.

«Αυτό είναι το αγαπημένο μου λούτρινο. Τη λένε Οκτάβια και κοιμάμαι μαζί της κάθε βράδυ. Πριν από μερικά χρόνια ήμουν πολύ άρρωστη στο νοσοκομείο. Ήμουν σε κώμα και ήταν αυτή η όμορφη νοσοκόμα που με φρόντιζε, το όνομά της ήταν Ολίβια. Μου φώναζε κάθε μέρα, λέγοντάς μου ότι έπρεπε να σηκωθώ, έπρεπε να βγω από τη ΜΕΘ, και μου έδωσε πραγματικά πολύ θάρρος και ελπίδα. Όταν βγήκα από το νοσοκομείο και γύρισα σπίτι, η αδερφή μου μού έδωσε αυτό το χταπόδι. Την κοίταξα και το μόνο που σκεφτόμουν ήταν η νοσοκόμα μου που με φρόντιζε», είπε η σταρ.

Η Μαντόνα εξήγησε ότι εμπνεύστηκε το όνομα που έδωσε στο λούτρινο από αυτό της Ολίβια και δεν διευκρίνισε ποια από τις τρεις αδερφές της -την Πόλα, 66 ετών, τη Μελάνι, 64 ετών, και τη Τζένιφερ, 58 ετών- της το έδωσε. «Είναι μαζί μου από τότε. Το λούτρινο αρχίζει να γίνεται κάπως αηδιαστικό, αλλά το αγαπώ. Το λατρεύω», είπε.

Το 2024, όταν η Μαντόνα επέστρεψε στη σκηνή με το Celebration Tour, από το Λος Άντζελες είχε μιλήσει για ό,τι συνέβη κάνοντας λόγο για μια εμπειρία «κοντά στον θάνατο».

Η Μαντόνα αποκάλυψε επίσης ότι η πρώτη λέξη που είπε όταν ξύπνησε από το 48ωρο κώμα ήταν «Όχι». «Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι αυτό ήταν ο Θεός που μου έλεγε: “Θέλεις να έρθεις; Θέλεις να ανέβεις μαζί μου;”», είπε.

Η τραγουδίστρια ανέφερε ακόμη ότι ένας από τους γιατρούς που τη φρόντισαν βρισκόταν στο κοινό της συναυλίας και περιέγραψε πώς την συμβούλευε αφού βγήκε από το νοσοκομείο.

«Τηλεφωνούσα μέρα παρά μέρα και ρωτούσα [τον γιατρό μου] γιατί δεν είχα καθόλου ενέργεια, πότε θα επέστρεφε η ενέργειά μου; Πότε θα ένιωθα ξανά ο εαυτός μου; Πότε μπορώ να ξαναπάω σε περιοδεία; Το μόνο που έλεγε ήταν: “Βγες έξω στον ήλιο”… Ήταν τόσο δύσκολο για μένα να περπατήσω από το σπίτι μου στην πίσω αυλή και να καθίσω στον ήλιο. Ξέρω ότι ακούγεται τρελό, αλλά ήταν δύσκολο», είπε.

Ακόμα, τόνισε ότι τα έξι παιδιά της ήταν εκείνα που τη βοήθησαν να σταθεί στα πόδια της και να επιστρέψει στις εμφανίσεις της. «Τα παιδιά μου είναι αυτά που πραγματικά με βοήθησαν να τα καταφέρω, επειδή δούλεψαν τόσο σκληρά. Δεν ήθελα να τα απογοητεύσω, οπότε απλώς όρισα μια ημερομηνία. Και αυτή η ημερομηνία έγινε πραγματικότητα», σημείωσε.