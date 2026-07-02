Η Χαρά Τσιώλη τρολάρει την Ιωάννα Τούνη για το βίντεο με τα χρήματα

Ένα επικό beef είχαν η Ιωάννα Τούνη και η Χαρά Τσιώλη μέσα στο 2025 που απασχόλησε για μέρες τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς η μία απαντούσε στην άλλη με διάφορα σχόλια.

Βλέποντας την πρόσφατη ανάρτηση της influencer από το Μπαλί με τα πεντακοσαύρα η stand up comedian αποφάσισε να την τρολάρει, συνεχίζοντας την κόντρα τους.

Την Πέμπτη (02.07.2026) η Χαρά Τσιώλη δημοσίευσε ένα χιουμοριστικό βίντεο στο Instagram, στο οποίο βρίσκεται μέσα σε μία πισίνα, σαν εκείνη της Ιωάννας Τούνη, αλλά όχι στο Μπαλί και κουνάει χαρτονομίσματα, παραγγέλνοντας club sandwich και πορτοκαλάδα.

Για το βίντεο που είχε ανέβει στο TikTok με την Ιωάννα Τούνη που κουνούσε πολλά χαρτονομίσματα είχε μιλήσει δημοσίως και ο Γιώργος Λιάγκας αναφέροντας: «Πρέπει να καταλάβει η Ιωάννα Τούνη ότι αυτό που κάνει είναι ντροπή».

«Κολυμπάμε στο χρήμα! Τι ωραία που περνάμε στο Μπαλί!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Χαρά Τσιώλη, επισημαίνοντας το όνομα της Ιωάννας Τούνη και τη λέξη «σάτιρα».