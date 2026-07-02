Σε τροχιά νέου καύσωνα η Ευρώπη- «Μάχη» για κλιματιστικά και ανεμιστήρες στη Γαλλία

Το νέο κύμα καύσωνα, το τρίτο μέσα στο καλοκαίρι, απειλεί για ακόμη μια φορά χώρες της Ευρώπης, με τις αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή και τους πολίτες να αναζητούν τρόπους προστασίας από τις ακραίες θερμοκρασίες.

Στην Πορτογαλία η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει τους 44 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Ιταλία οι αρχές προσπαθούν να δροσίσουν τους τουρίστες με κανόνια νερού γύρω από το Κολοσσαίο.

Στη Γαλλία, εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους λόγω πυρκαγιών στη Μασσαλία, ενώ η ζήτηση για κλιματιστικά και ανεμιστήρες έχει εκτοξευθεί.

Γαλλία: Εξαντλημένα νοσοκομεία και μάχη με τις φλόγες

Οι Γάλλοι σπεύδουν και πάλι στα καταστήματα και δίνουν μάχη για να προμηθευτούν κλιματιστικά και ανεμιστήρες, στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τη ζέστη. Πολλοί βρίσκουν προσωρινό καταφύγιο σε εμπορικά κέντρα με κλιματισμό, καθώς η κατάσταση γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη.

Με τον αριθμό των νεκρών να έχει ξεπεράσει τους χίλιους, οι υγειονομικές αρχές προειδοποιούν ότι τα νοσοκομεία βρίσκονται στα όριά τους. Οι εισαγωγές στα τμήματα επειγόντων περιστατικών αυξάνονται ραγδαία, ενώ εκατοντάδες πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες στη Μασσαλία, όπου περισσότερα από 10.000 στρέμματα δάσους έχουν καεί.

Ιταλία: Πόλεις σε κόκκινο συναγερμό

Στην Ιταλία, κάτοικοι και τουρίστες δροσίζονται με κανόνια νερού καθώς η θερμοκρασία ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε 24 ώρες εξαιτίας του καύσωνα, ενώ πάνω από 20 πόλεις, μεταξύ των οποίων η Ρώμη, το Μιλάνο, η Φλωρεντία, η Μπολόνια και το Παλέρμο, έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό.

Ισπανία: Ανακούφιση στις παραλίες

Οι Ισπανοί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις υψηλές θερμοκρασίες με βουτιές στη θάλασσα, καθώς τα περισσότερα σπίτια δεν διαθέτουν κλιματιστικό. Στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Μαγιόρκα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 40.

Στην Γαλικία και την Κανταβρία, οι θερμοκρασίες προβλέπεται να ξεπεράσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο την καθημερινότητα των κατοίκων.

Πορτογαλία: O υδράργυρος αναμένεται να φτάσει ακόμη και τους 44 βαθμούς Κελσίου

Οι Πορτογάλοι καταφεύγουν στις παραλίες, προσπαθώντας να αντέξουν τις θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Από τον βορρά μέχρι τον νότο, πολλές περιοχές –ανάμεσά τους η Λισαβόνα, η Σετούμπαλ, η Έβορα και η Πορταλέγκρε– έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό.

Στο κεντρικό τμήμα της χώρας, ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει ακόμη και τους 44 βαθμούς Κελσίου, καθιστώντας το τρίτο κύμα καύσωνα ένα από τα πιο έντονα των τελευταίων ετών στην Ευρώπη.