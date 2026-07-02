Φωτιά στη Στρογγυλή Άρτας- Ήχησε το 112

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (2/7) στην περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα Άρτας, έπειτα από την εκδήλωση πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Στρογγύλης.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).