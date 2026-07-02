Φωτιά στη Στρογγυλή Άρτας- Ήχησε το 112

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (2/7) στην περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα Άρτας, έπειτα από την εκδήλωση πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Στρογγύλης.
Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε το 112, με προειδοποιητικό μήνυμα προς κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
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