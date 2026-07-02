Πάτρα: Τοποθέτηση 4 κοντέινερ για οικογένειες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου

Μετά από οργανωμένες προσπάθειες του Δήμου Πατρέων και ειδικά της Αντιδημαρχίας Υγείας και Πρόνοιας, έφτασαν στην Πάτρα οι τέσσερις οικίσκοι – κοντέινερς για οικογένειες που ζουν σε πληγείσες περιοχές του Δήμου και έχασαν τα σπίτια τους στις καταστροφικές πυρκαγιές τον περασμένο Αύγουστο.

Το πρωί της Πέμπτης 2-7 τοποθετήθηκαν τα δύο σε περιοχές των Βραχνεΐκων και θα τοποθετηθούν τις επόμενες μέρες και τα άλλα δύο σε περιοχές των Τσουκαλεΐκων.

Οι οικίσκοι αυτοί, που τοποθετήθηκαν για να καλύψουν προσωρινά τις ανάγκες τους, διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό και κλιματισμό.

Όλη την διαδικασία και την επιμέλεια για να φτάσουμε στο θετικό σημερινό αποτέλεσμα, την είχε η υπηρεσία της Διεύθυνσης Πρόνοιας και η Αντιδήμαρχος Βίβιαν Σαμούρη, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Οι Πρόεδροι της Δημοτικής Κοινότητας Βραχνεΐκων Γιάννης Παπαχρονόπουλος και της Δημοτικής Κοινότητας Τσουκαλεΐκων, Χρήστος Παπαντωνόπουλος, συμμετείχαν στην διευθέτηση τοπικών ζητημάτων.

Συμβολή στην όλη διαδικασία, είχε και το Τμήμα Κίνησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου.