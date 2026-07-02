Βρεφονηπιακοί σταθμοί ΔΥΠΑ: Από 3-13 Ιουλίου οι αιτήσεις - Η διαδικασία

Από αύριο, Παρασκευή 3 Ιουλίου, στις 18:00, ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ για τη σχολική χρονιά 2026-2027.

Η φιλοξενία των παιδιών είναι δωρεάν, ενώ οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και ώρα 23:49.

Οι ιδιόκτητοι σταθμοί της ΔΥΠΑ λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, από τις 6:45 έως τις 16:00 (Δευτέρα – Παρασκευή). Απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 4 ετών και προσφέρουν ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, που συμβάλλει στην εκπαιδευτική και ψυχοσωματική τους ανάπτυξη.

Πού λειτουργούν οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

Στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής λειτουργούν σταθμοί σε Αγία Βαρβάρα, Άνω Λιόσια, Ελευσίνα, Κερατσίνι, Μενίδι, Μοσχάτο, Ολυμπιακό Χωριό, Περιστέρι, Ίλιον και Χαϊδάρι.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, σταθμοί λειτουργούν σε Αγρίνιο, Άρτα, Δράμα, Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα, Καβάλα, Καλαμάτα, Καρδίτσα, Καρπενήσι, Κομοτηνή, Μεσολόγγι, Νάουσα, Ξάνθη, Πάτρα, Πυλαία Θεσσαλονίκης, Σέρρες, Τρίκαλα και Λάρισα.

Διαδικασία και δικαιούχοι

Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε βρεφικό και παιδικό σταθμό → Εγγραφή σε βρεφονηπιακό σταθμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Δικαιούχοι είναι οι γονείς ή οι ασκούντες επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ά.) βρεφών και νηπίων που είναι:

• Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

• Ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ λόγω εξαρτημένης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε μέσα στους 12 μήνες πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

• Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενη ανεργία τουλάχιστον τριών μηνών έως την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων, οι οποίοι είναι δικαιούχοι του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς ή ανεξαρτήτως απασχολουμένων ασφαλισμένων (τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ–ΜΜΕ, τ. ΕΤΑΑ).

Απαραίτητο δικαιολογητικό αποτελεί το εκκαθαριστικό σημείωμα του έτους 2025 (εισοδήματα 2024). Όπου δεν είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτηση στοιχείων από τη ΔΥΠΑ, ο έλεγχος θα γίνεται βάσει των δικαιολογητικών της Ενότητας Γ΄ της πρόσκλησης. Τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά και κοινωνικά.

Αναρτήσεις και ενστάσεις

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, θα αναρτηθούν προσωρινοί πίνακες επιλεγέντων, αναπληρωματικών και αποκλειομένων παιδιών. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ενστάσεις.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Η ΔΥΠΑ συμμετέχει στη δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης». Δικαιούχος φορέας είναι η ΕΕΤΑΑ Α.Ε., με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Οι γονείς που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους και να παρακολουθούν την πορεία του προγράμματος στην ιστοσελίδα www.eetaa.gr, καταθέτοντας το αντίστοιχο voucher στον Βρεφονηπιακό Σταθμό της ΔΥΠΑ.