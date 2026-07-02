Πάτρα: Το Εργοστάσιο Τέχνης «ξαναγεννιέται» μετά από 18 χρόνια- Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, εγκρίθηκε η ένταξη στο ΕΣΠΑ 2021-2027 του έργου αναβάθμισης του «Εργοστασίου Τέχνης» σε Κεντρική Θεατρική Σκηνή του Δήμου Πατρέων, με προϋπολογισμό 2,7 εκατ. ευρώ, βάζοντας τέλος σε 18 χρόνια εγκατάλειψης του κτιρίου στην Ακτή Δυμαίων, μετά τις φθορές που είχε υποστεί από τον σεισμό του 2008.

Σε ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αναφέρει: "Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, εγκρίθηκε η ένταξη της Πράξης «Αναβάθμιση του Εργοστασίου Τέχνης για την λειτουργία του ως Κεντρική Θεατρική Σκηνή του Δήμου Πατρέων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», και κλείνει μια σημαντική εκκρεμότητα για την πολιτιστική και κοινωνική ζωή της Πάτρας.

Με εξασφαλισμένο προϋπολογισμό 2,7 εκ ευρώ, μπαίνει οριστικό τέλος στην εγκατάλειψη του θεάτρου που βρίσκεται στην Ακτή Δυμαίων, στο χώρο της πρώην Χαρτοβιομηχανίας Λαδόπουλου.

Το «Εργοστάσιο Τέχνης», όπως ονομάστηκε, δημιουργήθηκε και λειτούργησε στο πλαίσιο του θεσμού «Πάτρα, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2006». Ωστόσο, δύο χρόνια αργότερα, το 2008 υπέστη σημαντικές φθορές έπειτα από σεισμό. Έκτοτε έως και σήμερα παραμένει αναξιοποίητο.

Το Εργοστάσιο Τέχνης, που αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα συνολικής επιφάνειας περίπου 2.240 τ.μ., αναγεννάται πλήρως προκειμένου να φιλοξενήσει την Κεντρική Θεατρική Σκηνή του Δήμου Πατρέων. Με συνολική χωρητικότητα 785 θεατών, ο χώρος καθίσταται πλέον ιδανικός και απολύτως κατάλληλος για την απρόσκοπτη φιλοξενία παραγωγών μεγάλης κλίμακας.

Οι εργασίες που δρομολογούνται περιλαμβάνουν στατική ενίσχυση του κτιρίου, για την οριστική αποκατάσταση των σοβαρών φθορών που είχε υποστεί από τον σεισμό του 2008, πλήρη λειτουργική αναβάθμιση, με έμφαση στη ριζική βελτίωση της ακουστικής και της θερμομονωτικής του επάρκειας, εγκατάσταση νέων υποδομών, με τη διαμόρφωση ενός υπερσύγχρονου συστήματος πυρασφάλειας και την πλήρη ανανέωση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα αυστηρότερα ισχύοντα πρότυπα, διαμόρφωση βοηθητικών χώρων, όπως καμαρίνια, φουαγιέ, θάλαμο ελέγχου ήχου-φωτισμού και καθίσματα υψηλών προδιαγραφών.

Η παρέμβαση εντάσσεται στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Πατρέων".