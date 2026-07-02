Το Pilavas Men’s Open επιστρέφει στην Πάτρα για δεύτερη συνεχή χρονιά με κορυφαίους αθλητές και χρηματικά έπαθλα €1.500

Ο Χρυσός Όμιλος Αντισφαίρισης Πατρών (Golden Tennis Club) ετοιμάζεται να φιλοξενήσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Pilavas Men’s Open, μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις open αντισφαίρισης της Δυτικής Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που απέκτησε ήδη από την πρώτη του διοργάνωση.

Το τουρνουά θα διεξαχθεί από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου 2026 στις εγκαταστάσεις του Golden Tennis Club και αποτελεί επίσημο βαθμολογούμενο τουρνουά της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης (ΕΦΟΑ), με συνολικά χρηματικά έπαθλα (Prize Money) ύψους 1.500 ευρώ.

Με έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον και ιδιαίτερα υψηλό αγωνιστικό επίπεδο, το Pilavas Men’s Open αναμένεται να προσελκύσει κορυφαίους αθλητές από κάθε γωνιά της Ελλάδας, καθώς και ανερχόμενα ταλέντα που διεκδικούν πολύτιμους βαθμούς στην πανελλήνια κατάταξη.

Η περσινή πρώτη διοργάνωση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, φιλοξενώντας αθλητές με εμπειρία από επαγγελματικές διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων και ο Μιχάλης Σακελλαρίδης, γεγονός που ανέβασε σημαντικά το αγωνιστικό επίπεδο του τουρνουά και προσέλκυσε το ενδιαφέρον φίλων της αντισφαίρισης από ολόκληρη την περιοχή.

Οι διοργανωτές φιλοδοξούν φέτος να ξεπεράσουν κάθε προηγούμενο, προσελκύοντας ακόμη περισσότερες συμμετοχές και θεατές, καθιστώντας την Πάτρα για τέσσερις ημέρες σημείο αναφοράς της ελληνικής τενιστικής κοινότητας.

Το Pilavas Men’s Open αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία για την ανάπτυξη της αντισφαίρισης στη Δυτική Ελλάδα, προσφέροντας αγώνες υψηλής ποιότητας, έντονο ανταγωνισμό και μια ολοκληρωμένη αθλητική εμπειρία τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για το φίλαθλο κοινό.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται με την πολύτιμη υποστήριξη των χορηγών και συνεργατών της, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση του αθλητισμού και στην ανάδειξη της Πάτρας ως προορισμού σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων.