Φρίκη στο Οχάιο: 16 παιδιά ζούσαν αιχμάλωτα σε δωμάτιο αγροκτήματος υπό άθλιες συνθήκες

«Ήταν σαν άγρια ζώα»
Αδιανόητη υπόθεση στο Οχάιο με 16 παιδιά – από 18 μηνών έως 18 ετών – να ζουν υπό άθλιες συνθήκες σε απομονωμένο σπίτι. Τα παιδιά, φέρεται να παρέμεναν για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια στοιβαγμένα σε ένα μικρό δωμάτιο, χωρίς να πηγαίνουν σχολείο και χωρίς την απαραίτητη φροντίδα.
Σύμφωνα με τις αρχές στο Οχάιο, ορισμένα παρουσίαζαν σοβαρά αναπτυξιακά προβλήματα, κάποια δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν καθόλου, ενώ ένα 18χρονο κορίτσι δεν μπορούσε καν να πει το όνομά του. Οι αστυνομικοί περιέγραψαν ως αποτρόπαιες τις συνθήκες που αντίκρισαν μέσα στο σπίτι, όπου υπήρχαν ακόμη και ανθρώπινα περιττώματα.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι δύο γονείς των παιδιών, καθώς και ο παππούς και η γιαγιά τους, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι. Τα 16 παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και στη συνέχεια τέθηκαν υπό την προστασία των αρμόδιων αρχών, ενώ ένα από αυτά χρειάστηκε να νοσηλευτεί προσωρινά στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Η σοκαριστική υπόθεση αποκαλύφθηκε τυχαία, όταν η αστυνομία ερευνούσε διαφορετική υπόθεση στην περιοχή.
«Τα περισσότερα από τα ζώα στο αγρόκτημα ήταν σε καλύτερες συνθήκες από τα παιδιά», δήλωσε ο σερίφης σε συνέντευξη Τύπου. Ο γενικός εισαγγελέας του Οχάιο, Άντι Γουίλσον, είπε ότι δεν μπορούσε να «ξεφορτωθεί τη μυρωδιά του σπιτιού». Χαρακτήρισε το σκηνικό το χειρότερο που έχει αντιμετωπίσει ποτέ στην καριέρα του, περιγράφοντας όσα βρήκε ως «απόλυτο κακό». Είπε ότι οι συνθήκες «έμοιαζαν πραγματικά τρίτου κόσμου», προσθέτοντας: «Είναι σχεδόν αδύνατο να το διανοηθεί κανείς».
Φαίνεται ότι τα παιδιά περνούσαν τον περισσότερο χρόνο τους σε ένα μόνο δωμάτιο για μεγάλο μέρος των τεσσάρων ετών που έζησαν εκεί, είπε ο Γουίλσον.
Είπε επίσης ότι η οικογένεια «ήταν αρκετά καλή στο να κρύβει αυτά τα παιδιά» και φαίνεται ότι μετακινούνταν μέσα στο Οχάιο πριν εγκατασταθούν στην κομητεία Vinton περίπου τέσσερα χρόνια πριν. «Μερικά από αυτά τα παιδιά δεν μπορούσαν καν να μιλήσουν», είπε ακόμα. «Ήταν φρικτό. Έμοιαζαν σχεδόν σαν άγρια ζώα. Ήταν φρικτό».
Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Κάποια έχουν ήδη εξεταστεί και πήραν εξιτήριο. Ένα από αυτά χρειάστηκε κάποια στιγμή να νοσηλευτεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ δύο μεταφέρθηκαν με αεροδιακομιδή σε κέντρα τραύματος λόγω των τραυματισμών τους.
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