Φρίκη στο Οχάιο: 16 παιδιά ζούσαν αιχμάλωτα σε δωμάτιο αγροκτήματος υπό άθλιες συνθήκες

Αδιανόητη υπόθεση στο Οχάιο με 16 παιδιά – από 18 μηνών έως 18 ετών – να ζουν υπό άθλιες συνθήκες σε απομονωμένο σπίτι. Τα παιδιά, φέρεται να παρέμεναν για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια στοιβαγμένα σε ένα μικρό δωμάτιο, χωρίς να πηγαίνουν σχολείο και χωρίς την απαραίτητη φροντίδα.

Σύμφωνα με τις αρχές στο Οχάιο, ορισμένα παρουσίαζαν σοβαρά αναπτυξιακά προβλήματα, κάποια δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν καθόλου, ενώ ένα 18χρονο κορίτσι δεν μπορούσε καν να πει το όνομά του. Οι αστυνομικοί περιέγραψαν ως αποτρόπαιες τις συνθήκες που αντίκρισαν μέσα στο σπίτι, όπου υπήρχαν ακόμη και ανθρώπινα περιττώματα.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι δύο γονείς των παιδιών, καθώς και ο παππούς και η γιαγιά τους, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι. Τα 16 παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και στη συνέχεια τέθηκαν υπό την προστασία των αρμόδιων αρχών, ενώ ένα από αυτά χρειάστηκε να νοσηλευτεί προσωρινά στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η σοκαριστική υπόθεση αποκαλύφθηκε τυχαία, όταν η αστυνομία ερευνούσε διαφορετική υπόθεση στην περιοχή.

«Τα περισσότερα από τα ζώα στο αγρόκτημα ήταν σε καλύτερες συνθήκες από τα παιδιά», δήλωσε ο σερίφης σε συνέντευξη Τύπου. Ο γενικός εισαγγελέας του Οχάιο, Άντι Γουίλσον, είπε ότι δεν μπορούσε να «ξεφορτωθεί τη μυρωδιά του σπιτιού». Χαρακτήρισε το σκηνικό το χειρότερο που έχει αντιμετωπίσει ποτέ στην καριέρα του, περιγράφοντας όσα βρήκε ως «απόλυτο κακό». Είπε ότι οι συνθήκες «έμοιαζαν πραγματικά τρίτου κόσμου», προσθέτοντας: «Είναι σχεδόν αδύνατο να το διανοηθεί κανείς».