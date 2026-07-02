Βόνιτσα: Aνασύρθηκε η σορός του 40χρονου από το φαράγγι Τρύφου- Απεγκλωβίστηκε ο φίλος του

Τη σορό ενός 40χρονου άνδρα, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από χθες, ανέσυραν οι πυροσβέστες σήμερα, Πέμπτη (2/7), έπειτα από πολύωρη επιχείρηση στο φαράγγι Τρύφου, στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας. Παράλληλα, απεγκλωβίστηκε και ο φίλος του, ο οποίος είχε ειδοποιήσει το 112.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το βράδυ της Τετάρτης το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε για τον εντοπισμό ενός άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, καθώς και για τον εγκλωβισμό ενός δεύτερου άνδρα σε δύσβατο σημείο εντός του φαραγγιού. Οι δύο άνδρες είχαν μεταβεί στην περιοχή προκειμένου να κάνουν ράφτινγκ.

Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν άμεσα 25 πυροσβέστες, με τη συνδρομή της ομάδας ορμητικών νερών της 6ης ΕΜΑΚ, των Ορειβατικών Ομάδων Έρευνας και Διάσωσης της 5ης και της 6ης ΕΜΑΚ, μιας ομάδας της 6ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και της ομάδας «ΙΚΑΡΟΣ» του συστήματος μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Έπειτα από πολύωρη προσπάθεια, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν σήμερα το πρωί να απεγκλωβίσουν, από δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, τον έναν από τους δύο άνδρες εν ζωή.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν και το μεσημέρι, οπότε εντοπίστηκε και ο δεύτερος άνδρας, χωρίς τις αισθήσεις του. Οι πυροσβέστες τον ανέσυραν και τον μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο, όπου παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Δυστυχώς, ο θάνατός του διαπιστώθηκε λίγο αργότερα.