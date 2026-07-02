Ο Πατρινός Ανδρέας Σάμαρης αναλαμβάνει προπονητής στην Κ16 της Μπενφίκα

Έτοιμος να κάνει τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στον χώρο της προπονητικής είναι ο Πατρινός Ανδρέας Σάμαρης, ο οποίος αναλαμβάνει χρέη προπονητή Κ16 της Μπενφίκα.

Ο Ανδρέας Σάμαρης, ο οποίος αγωνίστηκε από το 2014 έως το 2021 στην Μπενφίκα, επιστρέφει στην πορτογαλική ομάδα, αυτή τη φορά ως προπονητής της Κ16.

Οι σχέσεις του Σάμαρη με την Μπενφίκα είναι κάτι παραπάνω από εξαιρετικές εδώ και χρόνια. Στο Ντα Λουζ, αγωνίστηκε σε 196 παιχνίδια, μετρώντας 6 γκολ και 10 ασίστ.

Αναδείχθηκε τέσσερις φορές πρωταθλητής Πορτογαλίας (2015, 2016, 2017, 2019), μία Κυπελλούχος (2017) και δύο φορές κατέκτησε το League Cup (2015, 2016).