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Σημαντικές πανελλήνιες διοργανώσεις σκακιού στην Πάτρα

Ραντεβού στην ΕΑΠ

Ραντεβού στην ΕΑΠ

Από την ΕΑΠ

Σημαντικές πανελλήνιες διοργανώσεις Σκάκι στην Πάτρα, από την ΕΑΠ με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει στη διοργάνωση του 53ου Πρωταθλήματος Α΄ Εθνικής Κατηγορίας Σκάκι και του 44ου Πανελλήνιου Ομαδικού Κυπέλλου Σκάκι (Final-4) που θα πραγματοποιηθεί στις 2-10 Ιουλίου 2026 από την Ένωση Αθλοπαιδιών Πατρών (Ε.Α.Π.), στο γήπεδο της Ε.Α.Π. 

Το σωματείο έχει αναλάβει, τη διοργάνωση δύο ιδιαίτερα σημαντικών πανελλήνιων διοργανώσεων της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας.

Πρόκειται για διοργανώσεις που αποτελούν κορυφαία γεγονότα του αγωνιστικού σκακιστικού προγράμματος της χώρας και αναμένεται να συγκεντρώσουν στην Πάτρα αθλητές, συνοδούς, προπονητές, παράγοντες και φίλους του σκακιού από όλη την Ελλάδα.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΑΠ Σκάκι Πανελλήνια Πρωταθλήματα Σκάκι
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