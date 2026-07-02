Θεσσαλονίκη: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τις τρεις επιθέσεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των διωκτικών Αρχών για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπρηστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν χθες τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, σε κατοικίες, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο μιας 72χρονης γυναίκας και τον τραυματισμό άλλων τριών ατόμων.

Την υπόθεση χειρίζεται η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία συλλέγει και αξιολογεί υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ εξετάζονται οι κινήσεις ατόμων και οχημάτων στις περιοχές όπου σημειώθηκαν, μέσα σε διάστημα 17 λεπτών, οι τρεις επιθέσεις. Με καταθέσεις μαρτύρων αλλά και στοιχεία από βιντεοληπτικό υλικό, οι Αρχές προσπαθούν να φτάσουν στους δράστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής έχουν στοχοποιήσει για την εμπλοκή στις επιθέσεις τρία άτομα, τα οποία φέρεται να κινήθηκαν με δύο μοτοσικλέτες. Προς το παρόν οι δράστες δεν έχουν ταυτοποιηθεί, καθώς όσοι διακρίνονται στο υλικό των καμερών ασφαλείας είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Ωστόσο, στους κόλπους της Ελληνικής Αστυνομίας επικρατεί αισιοδοξία ότι οι έρευνες σύντομα θα αποδώσουν καρπούς.

Παράλληλα, η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία επανεξετάζει το σύνολο των προηγούμενων αντίστοιχων επιθέσεων που έχουν σημειωθεί στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εντοπιστούν πιθανές ομοιότητες. Ανοιχτό παραμένει το ερώτημα εάν οι επιθέσεις που σημειώθηκαν στην περιοχή της Τούμπας και σε άλλη κατοικία διαπράχθηκαν από τα ίδια πρόσωπα.

Βαρύ είναι το κλίμα στη γειτονιά της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την επίθεση στην πολυκατοικία, όπου διέμενε.

Στην πολυκατοικία, σημειώθηκαν δύο εκρήξεις με χρονική διαφορά 15 δευτερολέπτων. Η δεύτερη έκρηξη ήταν και η πιο ισχυρή, ουσιαστικά καταστρέφοντας τα δύο αυτοκίνητα και το ένα μηχανάκι, που ήταν σταθμευμένα στην πυλωτή.