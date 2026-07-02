Η Πάτρα υποδέχεται το πανελλήνιο πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας U13

Ολα είναι έτοιμα για τη διοργάνωση του Open Πανελληνίου πρωταθλήματος Ιστιοπλοΐας όπτιμιστ U13 στην Πάτρα, το διάστημα 5-9 Ιουλίου.

Οι διοργανωτές, η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και ο οικοδεσπότης σύλλογος Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών, έδωσαν το μεσημερι της Πέμπτης την τελική μεγάλη συνέντευξη Τύπου στον χώρο του ΙΟΠ, με την παρουσία και του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη, καθώς η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζει τον σπουδαίο αγώνα. Το ίδιο ισχύει και για τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών, με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΛΠΑ Παναγιώτη Αναστασόπουλο να απευθύνει το δικό του κάλεσμα στους φίλους της θάλασσας.

Αναλυτικά οι κυριότερες τοποθετήσεις στη συνέντευξη Τύπου είχαν ως εξής:

Κώστας Καλογερόπουλος (πρόεδρος ΙΟΠ): «Ο μεγάλος στόχος μας είναι να βοηθήσουμε την πόλη μας να βιώσει και να ζωντανέψει τα όνειρά της. Τα στοιχεία της διοργάνωσης είναι πραγματικά εντυπωσιακά, με τις 300 και πλέον συμμετοχές από όλη τη χώρα, αλλά και με τη συνεργασία όλων των φορέων, να μας γεμίζουν με χαρά και με ικανοποίηση, αλλά και ταυτόχρονα και με αισθήματα ευθύνης. Ευχαριστούμε τους φορείς, την Οργανωτική Επιτροπή κι όλους όσοι έχουν εργαστεί για να φιλοξενήσει η Πάτρα αυτήν τη μεγάλη γιορτή που θα προβάλει την περιοχή μας στο πανελλήνιο, αλλά και σε όλον τον πλανήτη μέσω της μετάδοσης live streaming. Τέτοιες διοργανώσεις αποκαλύπτουν τις πραγματικές δυνατότητες που έχουμε ως πόλη».

Νεκτάριος Φαρμάκης (περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας): «Βρισκόμαστε λίγες μόλις ημέρες πριν από μια σπουδαία αθλητική γιορτή για τον τόπο μας. Από τις 5 έως τις 9 Ιουλίου, η Πάτρα θα έχει την τιμή να φιλοξενήσει το Open Πανελλήνιο πρωτάθλημα Optimist U13, μια διοργάνωση πανελλαδικής εμβέλειας. Ετοιμαζόμαστε να υποδεχθούμε περισσότερους από 300 νεαρούς αθλητές, μαζί με τις οικογένειές τους, τους προπονητές και τους συνοδούς τους από ολόκληρη την Ελλάδα, σε ένα γεγονός που θα γεμίσει τον Πατραϊκό κόλπο με ζωή. Ο υπέροχος θαλάσσιος στίβος της περιοχής μας είναι έτοιμος να αναδείξει τη δυναμική της Πάτρας στην ιστιοπλοΐα. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η συγκεκριμένη διοργάνωση αφορά παιδιά. Μέσα από την ιστιοπλοΐα καλλιεργούνται αξίες όπως η πειθαρχία, η συνεργασία, η αυτοπεποίθηση, η υπευθυνότητα και ο σεβασμός στη θάλασσα και στο περιβάλλον. Είναι αξίες που θέλουμε να μεταδίδονται στις νέες γενιές. Η επιλογή της Πάτρας δεν είναι τυχαία. Η πόλη διαθέτει τη ναυτική παράδοση, τις κατάλληλες υποδομές και τη δυναμική να υποδεχθεί διοργανώσεις υψηλού επιπέδου. Για εμάς, κάθε τέτοια διοργάνωση αποτελεί μια ευκαιρία να προβάλουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Θα ήθελα να συγχαρώ την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πατρών και όλους τους συνδιοργανωτές για την άριστη συνεργασία, καθώς η σύμπραξη αποδεικνύει τι μπορούμε να πετύχουμε ενώνοντας δυνάμεις. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παιδιά, όπου η ιστιοπλοΐα χτίζει αξίες όπως η πειθαρχία, η συνεργασία και ο σεβασμός στο περιβάλλον. Για εμάς, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο αθλητισμός είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν αγώνα. Είναι ανάπτυξη, παιδεία, τουρισμός και ποιότητα ζωής. Υλοποιούμε σημαντικά έργα αθλητικών υποδομών, στηρίζουμε αθλητικά σωματεία και διοργανώσεις, γιατί γνωρίζουμε ότι ο αθλητισμός δημιουργεί υγιείς κοινωνίες, δίνει ευκαιρίες στη νέα γενιά και λειτουργεί ως μοχλός οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης. Για να γίνουν όμως όλα αυτά πράξη, και για να αποκτήσουμε τις μόνιμες υποδομές που οραματιζόμαστε, απαιτούνται έργα. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υλοποιεί σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα επενδύσεων στον αθλητισμό των τελευταίων ετών, διαθέτοντας συνολικά περίπου 47,47 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό και τη δημιουργία σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων σε ολόκληρη την Περιφέρεια. Οι παρεμβάσεις αυτές συνιστούν μια ολοκληρωμένη στρατηγική επένδυση, δημιουργώντας ασφαλείς, σύγχρονες και βιώσιμες υποδομές. Ανάμεσα στα σημαντικότερα έργα αυτού του προγράμματος ξεχωρίζουν οι επεμβάσεις αναβάθμισης του παλαιού κολυμβητηρίου στην Αγυιά. Το εν λόγω κολυμβητήριο αποτελεί ένα έργο που απασχολεί την τοπική κοινωνία εδώ και χρόνια. Σήμερα, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την πιο καθοριστική εξέλιξη: η Περιφερειακή Επιτροπή προχώρησε ομόφωνα στην ανάδειξη οριστικού αναδόχου και σήμερα ο φάκελος αποστέλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τις απαραίτητες εγκρίσεις. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το έργο μπαίνει στην τελική του φάση και οδεύει προς συμβασιοποίηση μέσα στο καλοκαίρι (σ. 1-10/9 περίπου). Είμαστε, πλέον, έτοιμοι να προχωρήσουμε στην υπογραφή της σύμβασης ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή και η υλοποίηση του έργου. Πολλοί προσπάθησαν στο παρελθόν, αλλά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τα κατάφερε και το έβαλε οριστικά στον δρόμο της υλοποίησης. Και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να παραδοθεί ολοκληρωμένο στους πολίτες. Ως Περιφέρεια, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία που προβάλλει τις δυνατότητές μας, ενισχύει την τοπική κοινωνία και εμπνέει τα παιδιά να αγαπήσουν τον αθλητισμό».

Παναγιώτης Αναστασόπουλος (διευθύνοντας σύμβουλος ΟΛΠΑ): «Η διοργάνωση αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία για να μετατρέψουμε σε πράξη το μνημόνιο συνεργασίας που έχουμε υπογράψει ως ΟΛΠΑ με τον ΙΟΠ και να ανοίξουμε τις πύλες του λιμανιού της Πάτρας σε όλους τους πολίτες. Για μια περίπου εβδομάδα, η θάλασσά μας θα γεμίσει με πανιά και με χρώματα από τα σκάφη Optimist που θα αγωνιστούν στη διοργάνωση. Είναι ένα εγχείρημα με πολυεπίπεδα οφέλη και με σπουδαίο αντίκτυπο, το οποίο θα αναδείξει την Πάτρα στην Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο. Ηρθε η στιγμή όπου η Πάτρα θα κοιτάξει και πάλι στη θάλασσα».

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Β΄ Αντιπρόεδρος, υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων κι έφορος Νοτίου Ελλάδας της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας Κώστας Γεωργόπουλος, ο οποίος έδωσε διάφορες χρηστικές πληροφορίες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αγώνα. «Πρόκειται αναμφίβολα για ένα ιστορικό γεγονός για την Πάτρα», τόνισε ο Κώστας Γεωργόπουλος και πρόσθεσε τα εξής: «Οι 304 συμμετοχές συνιστούν ρεκόρ, ενώ ρεκόρ συμμετοχών έχουμε και σε επίπεδο κοριτσιών. Η διοργάνωση, μάλιστα, θα έχει και πολλές καινοτομίες. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα χρησιμοποιηθούν ρομποτικές σημαδούρες, ενώ οι πλατφόρμες-γλίστρες που θα τοποθετηθούν για τα σκάφη, είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει και δημιουργήθηκαν με τη συνεργασία της εταιρείας «Ολυμπιακή Μηχανική» και του Πανεπιστημίου Πατρών. Η διοργάνωση έχει ως σύνθημα το «Patras is Optimist», κάνοντας ένα λογοπαίγνιο με την ονομασία του τύπου των σκαφών και της λέξης «αισιοδοξία» στα Αγγλικά. Παράλληλα, η διοργάνωση θα μεταδοθεί μέσω live streaming σε περισσότερες από 65 χώρες του κόσμου, με την τελετή έναρξης να πραγματοποιείται την Κυριακή 5/7 στις 19:15 στην πλατεία βασιλέως Γεωργίου Α΄, με παρέλαση των πληρωμάτων μέσω Αγίου Νικολάου και Μαιζώνος, ενώ η τελετή λήξης θα γίνει την Πέμπτη 9/7 στο Θεατράκι της Μαρίνας, με φόντο το ηλιοβασίλεμα στον Πατραϊκό. Η πόλη έχει ανάγκη από τέτοιες διοργανώσεις και καλούμε όλους τους πατρινούς να απολαύσουν ένα πολύ όμορφο θέαμα».

Τέλος, ο Σπύρος Γεννατάς, εκπροσωπώντας τον βασικό χορηγό του ΙΟΠ, την εταιρεία «Super Cargo», δήλωσε τα εξής: «Για εμάς είναι πολύ σημαντικό ότι πρόκειται για μια διοργάνωση για νέα παιδιά. Είμαστε κι εμείς παιδιά, έχουμε παιδιά και ξέρουμε ότι τα παιδιά είναι το μέλλον της Ελλάδας. Πρόκειται για μια αμιγώς κοινωνική εκδήλωση που θα προβάλει την περιοχή μας, τις προοπτικές της και τους ανθρώπους της. Είναι πολύ σημαντικό το ότι για αυτούς τους αγώνες συνεργάστηκαν από κοινού Πολιτεία, λιμάνι, Πανεπιστήμιο και ιδιώτες, ενισχύοντας την προσπάθεια της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και του ΙΟΠ. Με τέτοιες συνεργασίες, η περιοχή μας μόνο αισιόδοξη μπορεί να είναι για το αύριο. Οι πατρινοί θα απολαύσουν τα σκάφη Optimist και τη θάλασσά τους με οπτική… Μονακό από το «Deck». Τέλος, είμαι χαρούμενος για τα ευχάριστα νέα που μας ανακοίνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης για το κολυμβητήριο στην Αγυιά, με το οποίο έχω συναισθηματικό και οικογενειακό δέσιμο λόγω της συμμετοχής του πατέρα μου στη δημιουργία του πίσω στα 1976. Θεωρώ ότι η εγκατάσταση θα αναβαθμίσει και την περιοχή και τους ανθρώπους της. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό ότι τη διοργάνωση υποστηρίζει η «360PAY» από το Μιλάνο, η οποία έχει υπό την ομπρέλα της 45 εταιρείες».

Τη συνέντευξη Τύπου συντόνισε ο δημοσιογράφος Κώστας Λαμπρόπουλος, ενώ «παρών ήταν και ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος.

Μέγας χορηγός ΙΟΠ: Super Cargo

Μότο διοργάνωσης: «Patras is Optimist» by 360PAY