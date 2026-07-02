Σκανδάμης για Κυρανάκη: Επαίσχυντες δηλώσεις πολιτικής τυμβωρυχίας

Με ανάρτησή του στο facebook ο Πατρινός Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη στην ΕΛ.Α.Σ. Μαρίνος Σκανδάμης, καταδικάζει ως επαίσχυντες τις δηλώσεις Κυρανάκη περί δήθεν ανοχής της τρομοκρατίας από στελέχη του Αλέξη Τσίπρα.

Η ανάρτησή του: «Οι δηλώσεις Κυρανάκη αποτελούν μνημείο πολιτικής κατασκευής των υπογείων της ΝΔ και ταυτόχρονα επαίσχυντη πολιτική τυμβωρυχία πάνω στην τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής σε τρομοκρατική επίθεση. Η τρομοκρατία αποτελεί εχθρό της δημοκρατίας και καταπολεμάται όχι μόνο με την αστυνομική δράση που πρέπει να κορυφωθεί ή μόνο με τη διεθνή συνεργασία. Ταυτόχρονα χρειάζεται διαρκής δημοκρατική εκπαίδευση και ενημέρωση, ευαισθητοποίηση του λαού και της κοινότητας και πάνω από όλα, υπεράσπιση του κράτους δικαίου και θωράκιση των θεσμών για την παραγωγή εμπιστοσύνης. Όλα όσα διατυπώνονται από τη ΝΔ ανήκουν στο παρελθόν. Εμείς στην ΕΛ.Α.Σ. μιλάμε για το μέλλον…».