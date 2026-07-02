Μάρκος Λεζές για τον θάνατο του Μιχάλη Μόσιου: Δεν απαντούσε στα τηλέφωνα, έστειλαν την αστυνομία και τελικά τον βρήκε ο γείτονας στο μπάνιο

Μία αποκάλυψη έκανε ο Μάρκος Λεζές για τον θάνατο του Μιχάλη Μόσιου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, δηλώνοντας πως η οικογένειά του τον έψαχνε γιατί δεν απαντούσε στα τηλέφωνα, με αποτέλεσμα να στείλουν την αστυνομία σπίτι του και να τον βρουν στο μπάνιο.

Ο ηθοποιός μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» ανέφερε πως είχε συχνή επικοινωνία με τον συνάδελφό του, όμως όταν ενημερώθηκε για την απώλειά του, επικοινώνησε με τη σύζυγό του, η οποία του εξήγησε τι συνέβη, με την ίδια να μην γνωρίζει ακριβώς τα αίτια θανάτου του.

Ο Μάρκος Λεζές εξήγησε επίσης πως ο Μιχάλης Μόσιος έμενε μόνος του στην Κερατέα, ενώ η οικογένειά του μένει στη Νέα Σμύρνη: «Ήταν καλός άνθρωπος, τίμιος και ταλαντούχος. Είχε απομονωθεί τα τελευταία χρόνια στην Κερατέα. Τον κυνηγούσα για να μην καπνίζει, του έλεγα ότι θα τον καταστρέψει. Τηλεφωνιόμασταν κάθε εβδομάδα. Πήρα τη γυναίκα του, τη Βάσια, μου είπε ότι τον βρήκαν στο μπάνιο. Τη ρώτησα πώς έγινε αυτό, μου είπε "δεν ξέρω". Έμενε μόνος του στην Κερατέα, η γυναίκα του και τα παιδιά του έμεναν στη Νέα Σμύρνη. Πρέπει να είχε φύγει από τα ξημερώματα της Κυριακής. Τον έπαιρναν τηλέφωνο και δεν απαντούσε. Έστειλαν την αστυνομία, φώναζαν, αλλά δεν απαντούσε. Τα φώτα ήταν αναμμένα. Ο γείτονας δίπλα είχε τα κλειδιά, άνοιξε και τον βρήκε», είπε.

Η είδηση για τον θάνατο του Μιχάλη Μόσιου έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση του γιου του στο Facebook, την Τρίτη 1 Ιουλίου, κατά την οποία έγραφε: «Δεν το πιστεύω ότι γράφω αυτό το κείμενο...όμως με τεράστιο πόνο οφείλω να ανακοινώσω πως ο μπαμπάς μου, Μιχάλης Μόσιος, δυστυχώς έφυγε...

Ο μεγαλύτερος μου εφιάλτης έγινε πραγματικότητα.

Ήσουν ο πιο τίμιος άνθρωπος που έχω γνωρίσει, και σε ευχαριστώ που μου έδωσες τις ευαισθησίες σου, το ήθος σου, και μου έμαθες να είμαι τίμιος και αξιοπρεπής.

Πήγες να βρεις τον αδερφό σου τον Στάθη που μοιραστηκατε τόσα πολλά, πριν κάνετε ακόμα καριέρα.

Η μόνη φορά που σε είδα να κλαις σαν μωρό παιδί ήταν όταν έφυγε.

Τώρα κι εμείς με την σειρά μας κλαίμε για εσένα.

Το μόνο που με χαροποιεί (όσο είναι δυνατόν) είναι οτι έφυγες πλήρης, γεμάτος.

Ένα ορφανό φτωχό παιδί, που κατάφερε να μοιράσει γέλιο και να τον αγαπήσει ο κόσμος.

Θα κλείσω με ένα στιχάκι από ένα τραγούδι που είχα γράψει, για τον φόβο του να χάσω τον μπαμπά μου

Δεν ξέρω πως θα το αντέξω

Άμα σε χάσω μπαμπά

Θ'αφήσω τα κλειδιά μου απ'έξω

Μήπως και μπεις ξανά.

Αντίο πατέρα μου».