6ο Podcast Πολιτισμού: «Ο Δρόμος προς τη Δύση» από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχώρησε στην δημοσίευση του έκτου podcast Πολιτισμού με τίτλο «Ο Δρόμος προς τη Δύση».

Ποιος ήταν ο δρόμος που ακολούθησαν οι Έλληνες άποικοι προς τη Δύση; Από πού ξεκινούσαν, από πού πέρασαν και ποιες αποικίες έφτιαξαν στη Μεγάλη Ελλάδα; Και πώς συνδέεται αυτή η διαδρομή με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας; Και από την άλλη, ποια διαδρομή χάραξαν οι Ρωμαίοι άποικοι που κατευθύνθηκαν προς τη Δυτική Ελλάδα; Σε ποια μέρη άφησαν το αποτύπωμά τους; Σε αυτά και σε άλλα ερωτήματα απαντάει η Δρ. Αναστασία Γκαδόλου, επικεφαλής επιβλέπουσα, αρχαιολόγος του έργου «Ο Δρόμος προς τη Δύση», στο ομώνυμο 6ο Podcast πολιτισμού της Διεύθυνσης Πολιτισμού Τουρισμού και Απασχόλησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το έκτο podcast, με τίτλο «Ο Δρόμος προς τη Δύση» έχει ήδη αναρτηθεί στο κανάλι Olympian Land στο YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=478sVq9G2MQ

Είναι το τελευταίο μέρος διαδικτυακών ηχοεκπομπών πολιτιστικού περιεχομένου με τον τίτλο «Podcasts Πολιτισμού», δράση την οποία υλοποιεί η Διεύθυνση Πολιτισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Όλα Podcasts Πολιτισμού είναι διαθέσιμα στο κανάλι Olympian Land στο YouTube, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Olympian Land και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Οι ηχοεκπομπές καλύπτουν θεματολογία που αφορά τον πολιτισμό, την αρχαιολογία, την τοπική ιστορία και τα τοπόσημα, καθώς και σημεία πολιτιστικού, ιστορικού και τουριστικού ενδιαφέροντος. Η παραγωγή των podcasts, γίνεται με τη συμμετοχή ιστορικών, αρχαιολόγων, συγγραφέων, καλλιτεχνών κ.ά., στοχεύει στην ανάδειξη της ιστορίας, της αρχιτεκτονικής, των παραδόσεων και του πολιτισμού εν γένει της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενώ παράλληλα διαθέτει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, κ. Παναγιώτης Μπράμος, δήλωσε: «Ο πολιτισμός αποτελεί την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη κάθε τόπου. Η ανάδειξη και η στήριξή του είναι πρωταρχικό μέλημα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Μέσα από τα Podcasts Πολιτισμού αξιοποιούμε σύγχρονα ψηφιακά μέσα για να φέρουμε την ιστορία και την πολιτιστική μας κληρονομιά πιο κοντά στο ευρύ κοινό. Πρόκειται για μια καινοτόμο δράση με δυναμική εξωστρέφειας, η οποία φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πολιτιστικός πρεσβευτής της Περιφέρειάς μας, εντός και εκτός των γεωγραφικών της ορίων».