Στο δρόμο για τα μετάλλια οι πυγμάχοι της Αχαΐας

Πανελλήνια πρωταθλήματα πυγμαχίας παίδων - κορασίδων και παμπαίδων - παγκορασίδων
Συνεχίζεται η νικηφόρα πορεία των Αχαιών πυγμάχων στα Πανελλήνια πρωταθλήματα πυγμαχίας Παίδων - κορασίδων και παμπαίδων - παγκορασίδων που διεξάγονται στα Γρεβενά.
Μετέχουν 40 αθλητές και από τα επτά σωματεία του Νομού: Παναχαϊκή (προπονητής ο Νίκος Πλέας), ΕΑΠ (Γιάννης Χαζάπης), Άμυνα (Μάριος Καπερώνης), Μίλων (Ηλίας Πελεκούδας), Τόφαλος (Μάκης Συνοδινός), Fight CLub Πάτρας (Σωτήρης Στεργίου), Λεωνίδας Αιγίου (Αντώνης Τσινάκης), Άτλας Αιγίου (Τάκης Καραγκούνιας).
Αναλυτικά ο απολογισμός τους (με έντονα γραμματα όσοι έπαιξαν την Πέμπτη και όσοι αγωνίζονται την Παρασκευή 3/7):
ΠΑΙΔΩΝ
* Δημήτρης Τσεγγενές (ΕΑΠ - 46κ.): Σάββατο στους «4».
* Θεοφάνης Κυριακόπουλος (Λεωνίδας Αιγίου - 46κ.): Σάββατο στους «4».
* Βασίλης Βασιλείου (Παναχαϊκή - 50κ.): Παρασκευή στους «8».
* Χρύσανθος Γιαννακόπουλος (Παναχαϊκή - 52κ.): Σάββατο στους «4».
* Αγγελος Αγγελόπουλος (Άτλας Αιγίου - 52κ.): Σάββατο στους «4».
* Νικόλαος Χάλας (Παναχαϊκή - 54κ.): Ήττα. Στους «16».
* Νίκος Σοφιανόπουλος (ΕΑΠ - 54κ.): Ήττα. Στους «16».
* Γιάννης Μανόνας ( Άμυνα Πατρών - 54κ.): Bye, Παρασκευή στους «8».
* Λευτέρης Ζουρνατζής (Παναχαϊκή - 57κ.): Νίκη με εγκατάλειψη, Παρασκευή στους «8».
* Γιάννης Κόγκας (Παναχαϊκή - 57κ.): Ήττα. Στους «16».
* Στάθης Σταυρόπουλος (Μίλων - 60κ.): Bye, Παρασκευή στους «8».
* Δημήτριος Παύλου (Μίλων - 63κ.): Νίκη, Παρασκευή στους «8».
* Βασίλης Γκίνος (Παναχαϊκή - 63κ.): Ήττα. Στους «16».
* Νίκος Καλαμιώτης (Τόφαλος - 70κ.): Ήττα. Στους «16».
* Μιχάλης Λιόλης (Παναχαϊκή - 70κ.): Νίκη με διακοπή, Παρασκευή στους «8».
* Σωτήρης Μάστορας (Παναχαϊκή - 70κ.): Ήττα. Στους «16».
* Ιάσων Αντωνόπουλος (Άτλας Αιγίου - 70κ.): Νίκη, Παρασκευή στους «8».
* Σάμουελ Μύρτο (Παναχαϊκή - 75κ.): Bye, Σάββατο στους «4».
* Κωνσταντίνος Τζούμας (Παναχαϊκή - 80κ.): Bye, Παρασκευή στους «8».
* Φώτης Παναγιωτόπουλος (Μίλων - 80+κ.): Νίκη με διακοπή, Παρασκευή στους «8».
* Αντρέας Καμπάκος (Άμυνα - 80+κ.): Ήττα. Στους «16».
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ
* Μάριος Καπερώνης (Άμυνα - 40κ.): Νίκη, Παρασκευή στους «8».
* Σωτήρης Σαμαντάς (Παναχαϊκή - 44κ.): Bye, Παρασκευή στους «8».
* Θανάσης Γεωργίου (Άτλας Αιγίου - 46κ.): Παρασκευή στους «8».
* Κωνσταντίνος Πανταζόπουλος (Άμυνα - 48κ.): Παρασκευή στους «8».
* Άγγελος Γκολφινόπουλος (Παναχαϊκή - 50κ.): Παρασκευή στους «8».
* Γιώργος Καρτέρης (Τόφαλος - 54κ.): Bye, Παρασκευή στους «8».
* Παναγιώτης Τόγιας (Άμυνα - 63κ.): Σάββατο στους «4».
* Χαμίτ Αγκαράι (Άμυνα - 66κ.): Σάββατο στους «4».
* Αλέξανδρος Παπαθανασόπουλος (Λεωνίδας Αιγίου - 90κ.): Σάββατο στους «4».
KOΡΑΣΙΔΩΝ
* Έλενα Καρύδη - Μουρατίδη (Παναχαϊκή - 52): Σάββατο στους «4».
* Παναγιώτα Πετρίτση (Παναχαϊκή - 54κ.): Σάββατο στους «4».
* Ναταλία Ζαφειροπούλου (ΕΑΠ - 54κ.): Σάββατο στους «4».
* Όλγα Αρνιακού (Παναχαϊκή - 57κ.): Παρασκευή στους «8».
* Μαρία Μπαμπίλη (Fight CLub - 60κ.): Bye, Σάββατο στον Τελικό.
* Καλλιρόη Γαλάνη (Fight CLub - 63κ.): Bye, Σάββατο στους «4».
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
* Αναστασία Γκίνου (Παναχαϊκή - 42κ.): Σάββατο στους «4».
* Βάλια Ασημακοπούλου (Παναχαϊκή - 50κ.): Σάββατο στους «4».
* Αναστασία Ρουμελιώτη (Άμυνα - 57κ.): Σάββατο στους «4».
* Ζωή Καλυβιώτη (Άτλας Αιγίου - 63κ.): Σάββατο στους «4».
Οι αγώνες ολοκληρώνονται την Κυριακή.
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