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Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ανοικτά της Ύδρας

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ανοικτά της Ύδρας

Είχε προηγηθεί εκείνη στην Κάρπαθο μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε την Πέμπτη (2/7) ανοικτά της Ύδρας. 
 
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα και έγινε σε απόσταση 42 χιλιομέτρων από το νησί του Αργοσαρωνικού.

Αυτή ήταν η δεύτερη σεισμική δόνηση σε διάστημα λίγων λεπτών καθώς είχε προηγηθεί εκείνη στην Κάρπαθο μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ύδρα Σεισμός
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