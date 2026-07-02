Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ανοικτά της Ύδρας

Είχε προηγηθεί εκείνη στην Κάρπαθο μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ
Σεισμός 4,1 Ρίχτερ βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε την Πέμπτη (2/7) ανοικτά της Ύδρας.
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα και έγινε σε απόσταση 42 χιλιομέτρων από το νησί του Αργοσαρωνικού.
Αυτή ήταν η δεύτερη σεισμική δόνηση σε διάστημα λίγων λεπτών καθώς είχε προηγηθεί εκείνη στην Κάρπαθο μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
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Κάρπαθος: Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 Ρίχτερ
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