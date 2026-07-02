Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ανοικτά της Ύδρας

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε την Πέμπτη (2/7) ανοικτά της Ύδρας.



Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα και έγινε σε απόσταση 42 χιλιομέτρων από το νησί του Αργοσαρωνικού.

Αυτή ήταν η δεύτερη σεισμική δόνηση σε διάστημα λίγων λεπτών καθώς είχε προηγηθεί εκείνη στην Κάρπαθο μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.