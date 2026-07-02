Έπεσαν οι υπογραφές Hilton και Dimand του Πατρινού Δημήτρη Ανδριόπουλου, για το ξενοδοχείο στην ζυθοποιία ΦΙΞ

Η επιστροφή του brand Hilton είναι γεγονός στην Ελλάδα, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, σε μια στρατηγική συνεργασία με την DIMAND, για τη δημιουργία ενός νέου 5άστερου ξενοδοχείου στο ιστορικό συγκρότημα του ΦΙΞ.



Στόχος της συνεργασίας είναι η ανάπλαση της δυτικής εισόδου της Θεσσαλονίκης με τη δημιουργία ενός νέου τοπόσημου που περιλαμβάνει νέα ξενοδοχειακή μονάδα, κατοικίες, μια μικρή ζυθοποιία, χώρους πολιτισμού και ευεξίας, σε μια επένδυση που εκτιμάται πως θα αγγίξει τα 200 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το νέο ξενοδοχείο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τα επόμενα τρία ή τέσσερα χρόνια, ενώ η συμφωνία σηματοδοτεί και την περαιτέρω επέκταση του ομίλου στην Ελλάδα και δη στη συμπρωτεύουσα.

Όπως εξήγησε ο διευθύνων σύμβουλος της DIMAND κ. Δημήτρης Ανδριόπουλος στο πλαίσιο της παρουσίασης της νέας συμφωνίας το νέο συγκρότημα θα διαθέτει 153 δωματια στο νέο κτήριο και 31 στο διατηρητέο του Fix.