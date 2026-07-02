Εκτός τετράδας η Εθνική μας, ήττα με 10-8 από το Μαυροβούνιο!

Η πολυ κακή Εθνική μας ομάδα Υδατοσφαίρισης Εφήβων Κ18 ηττήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης με 10-8 από το Μαυροβούνιο στον προημιτελικό του Παγκοσμίου πρωταθλήματος της κατηγορίας, που διεξάγεται στη πόλη Ρίο Μαϊόρ της Πορτογαλίας και αποκλείσθηκε από την ημιτελική φάση της διοργάνωσης.

Το σύνολο του Γιώργου Χατζηδάκη θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή (3/7) στις 17:00 τον ηττημένο από το ζευγάρι ΗΠΑ-Ουγγαρία, για τις θέσεις 5-8.

Το Μαυροβούνιο προηγήθηκε με 5-1 στο 11ο λεπτό, αλλά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, με ένα σερί 3-0, μείωσε σε 5-4, μόλις 34 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο.

Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με τρία γκολ διαφορά (7-4 στο 19ο λεπτό), η ελληνική ομάδα κατάφερε, με όπλο την άμυνά της, να είναι σε απόσταση αναπνοής από τον αντίπαλό της (7-6 και 8-7). Ωστόσο, στην τελευταία περίοδο, «πλήρωσε» την αφλογιστία της, αφού σκόραρε μόλις μια φορά.

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ – ΕΛΛΑΔΑ 10-8

Οκτάλεπτα: 4-1, 2-3, 2-3, 2-1

ΕΛΛΑΔΑ (Χατζηδάκης): Μπερδές, Λεβάντης, Γεωρβασάκης, Αγγελόπουλος 2, Λεωνιδάκης, Λαμπάτος 1, Χατζής, Μότσιας, Πατσιλινάκος 2, Μπιτσάκος 1, Σάρρος Ζουζούνης 2, Δαμίγος, Δεληγιάννης.

Στα τέσσερα πρώτα ματς είχαμε για τους πρώην άσους του ΝΟΠ:

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ-ΕΛΛΑΔΑ 5-33: Αγγελόπουλος 7, Λαμπάτος 1, Κ Μπιτσάκος 6.

ΕΛΛΑΔΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 23-12: Αγγελόπουλος 3, Λαμπάτος 1, Κ. Μπιτσάκος.

ΕΛΛΑΔΑ - ΚΑΝΑΔΑΣ 30-9: Αγγελόπουλος 8, Λαμπάτος 2, Κ. Μπιτσάκος 4.

ΕΛΛΑΔΑ - ΚΙΝΑ 30-8: Αγγελόπουλος 8, Λαμπάτος 2, Κ. Μπιτσάκος 2.