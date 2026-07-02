Κάρπαθος: Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 Ρίχτερ

Σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ καταγράφηκε έξι λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι, με εστιακό βάθος 13 χιλιόμετρα και επίκεντρο στα 11 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Καρπάθου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι και τη Ρόδο, αλλά και στην Τουρκία.

Ισχυρός σεισμός 5 στην κλίμακα Ρίχτερ είχε σημειωθεί και στις 24 Ιουνίου στην Κάρπαθο.

H ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου

Λίγα μόλις λεπτά έπειτα από τον ισχυρό σεισμό στην Κάρπαθο ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Σεισμοί τώρα! Το γερμανικό σύστημα GFZ και το γαλλικό EMSC έδωσαν σεισμό Μ5.4 στην Κάρπαθο. Το αυτόματο σύστημα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου εμφανίζει δύο σεισμούς μεγεθών 5.2 και 4.1 στην Κάρπαθο και νότια της Ύδρας, αντίστοιχα. Είναι και οι δύο υπαρκτοί? Ο πρώτος είναι γιατί τον δίνουν και ξένα ινστιτούτα. Για τον δεύτερο αμφιβάλλω αν είναι αληθινός. Αναμένουμε τελικές λύσεις πριν σχολιάσουμε», έγραψε.