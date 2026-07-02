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ΝΕ Πατρών: Σκακιστικές επιτυχίες

ΝΕ Πατρών: Σκακιστικές επιτυχίες

Πανελλήνιο πρωτάθλημα

Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 ολοκληρώθηκε το σκακιστικό πρωτάθλημα Ανδρών - γυναικών-Γυναικών της Ενωσης Σκακιστικών Σωματείων Δυτικής Ελλάδος το οποίο διοργάνωσε η ΝΕΠ.

Πήραν μέρος 28 σκακιστές και μετά από 6 γύρους είχαμε την παρακάτω κατάταξη:

Γενική κατηγορία
1ος Κουτσαντωνάκης Μανώλης Β.5
2ος Μασούρος Παναγιώτης Β.5
3ος Κόλλιας Ιωάννης Β. 4,5

Γυναικών
1η Αργυροπούλου Δέσποινα Β. 4
2η Παχή Αγγελική Β.3,5
3η Τσιτούρη Μαρία Β. 2

Εφηβοι Κ18
1ος Κολλιόπουλος Γιώργος Β. 3,5
2ος Χριστιάς Δημήτρης Β. 3,5
3ος Παπαμήτρου Δημήτρης Β. 3,5

Ο Μανώλης Κουτσαντωνάκης και η Δέσποινα Αργυροπούλου προκρίνονται να συμμετάσχουν στα τελικά Ελλάδος Ανδρών-Γυναικών 2026.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σκάκι ΝΕΠ
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