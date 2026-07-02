ΝΕ Πατρών: Σκακιστικές επιτυχίες

Πανελλήνιο πρωτάθλημα
Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 ολοκληρώθηκε το σκακιστικό πρωτάθλημα Ανδρών - γυναικών-Γυναικών της Ενωσης Σκακιστικών Σωματείων Δυτικής Ελλάδος το οποίο διοργάνωσε η ΝΕΠ.
Πήραν μέρος 28 σκακιστές και μετά από 6 γύρους είχαμε την παρακάτω κατάταξη:
Γενική κατηγορία
1ος Κουτσαντωνάκης Μανώλης Β.5
2ος Μασούρος Παναγιώτης Β.5
3ος Κόλλιας Ιωάννης Β. 4,5
Γυναικών
1η Αργυροπούλου Δέσποινα Β. 4
2η Παχή Αγγελική Β.3,5
3η Τσιτούρη Μαρία Β. 2
Εφηβοι Κ18
1ος Κολλιόπουλος Γιώργος Β. 3,5
2ος Χριστιάς Δημήτρης Β. 3,5
3ος Παπαμήτρου Δημήτρης Β. 3,5
Ο Μανώλης Κουτσαντωνάκης και η Δέσποινα Αργυροπούλου προκρίνονται να συμμετάσχουν στα τελικά Ελλάδος Ανδρών-Γυναικών 2026.
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