ΝΕ Πατρών: Σκακιστικές επιτυχίες

Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 ολοκληρώθηκε το σκακιστικό πρωτάθλημα Ανδρών - γυναικών-Γυναικών της Ενωσης Σκακιστικών Σωματείων Δυτικής Ελλάδος το οποίο διοργάνωσε η ΝΕΠ.

Πήραν μέρος 28 σκακιστές και μετά από 6 γύρους είχαμε την παρακάτω κατάταξη:

Γενική κατηγορία

1ος Κουτσαντωνάκης Μανώλης Β.5

2ος Μασούρος Παναγιώτης Β.5

3ος Κόλλιας Ιωάννης Β. 4,5

Γυναικών

1η Αργυροπούλου Δέσποινα Β. 4

2η Παχή Αγγελική Β.3,5

3η Τσιτούρη Μαρία Β. 2

Εφηβοι Κ18

1ος Κολλιόπουλος Γιώργος Β. 3,5

2ος Χριστιάς Δημήτρης Β. 3,5

3ος Παπαμήτρου Δημήτρης Β. 3,5

Ο Μανώλης Κουτσαντωνάκης και η Δέσποινα Αργυροπούλου προκρίνονται να συμμετάσχουν στα τελικά Ελλάδος Ανδρών-Γυναικών 2026.