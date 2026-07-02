Πηγαίνετε οπωσδήποτε: Η παγκόσμια πρωτοπορία της έκθεσης Gen X από τον συλλέκτη Δάκη Ιωάννου

Αν βρεθείτε Αθήνα σπεύστε στο Ιδρυμα ΔΕΣΤΕ της Νέας Ιωνίας και θα εκπλαγείτε
Ο μαικήνας της σύγχρονης τέχνης Δάκης Ιωάννου χαρίζει εμβληματικά έργα της πρωτοποριακής συλλογής του στην καινούρια έκθεση του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ. Στο ομώνυμο κτίριο στη Νέα Ιωνία της Αθήνας ξεκίνησε η ομαδική έκθεση «Gen X: Ιστορίες από την Ξεχασμένη Γενιά» με τα πιο αιρετικά αποκτήματα του τολμηρού Κύπριου συλλέκτη.
Πρόκειται για δημιουργίες 50 καλλιτεχνών, γεννηµένων µεταξύ 1960 και 1980, τις δεκαετίες που παραδοσιακά επιλέγονται ως όρια αυτής της γενιάς. Ο Δάκης Ιωάννου ειδικεύεται στο παγκόσμιο avant garde και το σύστησε στο ελληνικό κοινό πριν ανοίξει το ΕΜΣΤ. Τότε η χώρα μας απείχε από την παρουσίαση τέτοιων δημιουργών.
Σήμερα επαναφέρει στο προσκήνιο πολυσυζητημένα εκθέματα όπως οι ανθρωποειδείς πίθηκοι του διδύμου Τιμ Νομπλ και Σου Γουέμπστερ με τίτλο «Masters of the Universe». Ξανασυστήνει τον ονομαστό Μαουρίτσιο Κατελάν και τα δύο ομοιώματά του ξαπλωμένα σε ένα νεκροκρέβατο (όπως είχαν παρουσιαστεί στα Σφαγεία της Υδρας). Θυμίζουμε επίσης πως χάρη στο Δάκη Ιωάννου η Υδρα απέκτησε τον περιστρεφόμενο ήλιο του Τζεφ Κουνς που εξελίχθηκε στο πλέον πολυφωτογραφημένο τοπόσημο του νησιού.
Ο Calvin Wang ο οποίος συνεπιμελήθηκε την καινούρια έκθεση με τον Massimiliano Gioni, καλλιτεχνικό διευθυντή του New Museum, σημειώνει:
«Νομίζω ότι αυτή είναι μια εξαιρετική στιγμή για να ρίξουμε μια ματιά πίσω στην Generation X. Eίναι μια εποχή κατά την οποία φτάνει στο ζενίθ της, στο αποκορύφωμά της, αλλά και μια εποχή όπου πολλά από τα προβλήματα που αντιμετώπισε η Generation X στις δεκαετίες του ’80 και του ’90, επανέρχονται. Είναι προβλήματα που συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε και σήμερα, ίσως με διαφορετική μορφή, με διαφορετικό χαρακτήρα, αλλά είναι σε μεγάλο βαθμό τα ίδια προβλήματα, όπως για παράδειγμα η διεύρυνση των οικονομικών ανισοτήτων και η ραγδαία τεχνολογική αλλαγή.
Πηγαίνετε ως τα τελη Νοεμβρίου, αποτελεί αναμφίβολα must see αν σας αρέσουν τα αναπάντεχα, ερεθιστικά έργα.
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