Διαμαντοπούλου VS Σκανδάμη ή Διγλωσσία κατά Συνέπειας

Ο Καζατζάκης έγραψε ότι: «Δεν υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν μονάχα άνθρωποι που κουβαλούν τις ιδέες και αυτές παίρνουν τα μπόι του ανθρώπου που τις κουβαλάει».

Η Άννα Διαμαντοπούλου από τα 26 χρόνια της Νομαρχίας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ανέβηκε ψηλά στην πολιτική ιεραρχία. Βουλευτής, Υπουργός, Ευρωπαϊκή Επίτροπος και πρόσφατα υποψήφια Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Ένα μέλος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. από το 1974, όπως εγώ, θα αξιολογούσε θετικά αυτή την ανοδική πορεία αν δεν είχε μεσολαβήσει η πολιτική στάση της απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Τα άρθρα της στον Τύπο μετά την ανάληψη της εξουσίας από τη Ν.Δ. το 2019 δεν θύμιζαν καν αντιπολίτευση από στέλεχος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. αλλά παρέπεμπαν σε «δημιουργική κριτική» μιας ικανής κυβέρνησης.

Η «αντιπαροχή» ήρθε στις 13 Οκτωβρίου του 2020. Η πρώην βουλευτής, Υπουργός, Ευρωπαϊκή Επίτροπος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό στο μέγαρο Μαξίμου όπου της γνωστοποιήθηκε ότι θα προταθεί από την Κυβέρνηση για την Προεδρία του ΟΟΣΑ.

Δυστυχώς η «συντρόφισσα» έχασε την εκλογή από τον Αυστραλό Mathias Cormann και η σχέση της με τη Δεξιά δεν κατάφερε να βρει άλλες κοινές διαδρομές.

Έτσι το 2024 «ανένηψε» και διεκδίκησε την Προεδρία του ΠΑ.ΣΟ.Κ., εξελέγη 4η,και έκτοτε δεν κουράζεται να μας υπενθυμίζει ότι ένα μέτωπο των προοδευτικών δυνάμεων μόνο κακό θα φέρει στη χώρα.

Ο Μαρίνος Σκανδάμης έχει «γράψει» χιλιόμετρα στις Πασοκικές διαδρομές.

Το 2012 το ΠΑ.ΣΟ.Κ. του πρότεινε και ανέλαβε τη θέση Γραμματέα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η κυρία Διαμαντοπούλου τον κατήγγειλε ότι έγινε έτσι στέλεχος της κυβέρνησης Σαμαρά!!

«Ξέχασε» όμως ότι η κυβέρνηση αυτή ήταν κυβέρνηση συνεργασίας Ν.Δ. – ΠΑ.ΣΟ.Κ. –ΔΗΜΑΡ και ο Σκανδάμης είναι τόσο κομματικός λιποτάκτης όσο και ο τότε Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ., Ε. Βενιζέλος.

Συνέχισε την πολιτική του παρουσία στην Αχαΐα και πάλεψε με επιτυχία (6.200 ψήφοι) στις βουλευτικές εκλογές του 2023 παρά το ότι η έδρα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ήταν ¨καπαρωμένη¨ από τον Γεώργιο Παπανδρέου.

Συνέχισε παλεύοντας για τη δημιουργία ενός αντιδεξιού προοδευτικού μετώπου που σήμερα είναι πιο αναγκαίο παρά ποτέ για την ήττα της Δεξιάς στις επερχόμενες εκλογές. Πρόσφατα αποφάσισε να προσχωρήσει στην ΕΛ.Α.Σ και ο Αλέξης Τσίπρας τον όρισε Τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη.

Είναι προφανές ότι παρέμεινε συνεπής στις βασικές ιδεολογικοπολιτικές αρχές του, της προοδευτικής Αριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας.

Δήλωσε ότι στο «ΠΑ.ΣΟ.Κ. που η κα Διαμαντοπούλου φτιάχνει το προφίλ του κ. Μητσοτάκη δεν μπορεί να παραμείνει» και ότι εύχομαι να υπάρξει συμπόρευση κομμάτων, του ΠΑ.ΣΟ.Κ. της ΕΛ.Α.Σ. και αριστερών κομμάτων».

Ο Μαρίνος μου είχε πει ότι του αρέσει ο στίχος των Κατσιμιχαίων: «συνένοχο στο φόνο δεν θα με έχετε».