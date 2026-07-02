Εθελοντική αναδάσωση στην περιοχή Μαστραντώνη- Κάλφα από την Co2gether και τον Δήμο Ερυμάνθου

Εθελοντική δράση αναδάσωσης στην πυρόπληκτη περιοχή Μαστραντώνη – Κάλφα διοργανώνει η Co2gether, σε συνεργασία με τον Δήμο Ερυμάνθου και τοπικούς φορείς, καλώντας πολίτες, συλλόγους και φορείς να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος - δωρεάν πούλμαν θα μεταφέρουν τους εθελοντές από προκαθορισμένα σημεία.

Σε ανακοίνωσή της, η Co2gether, αναφέρει: Η Co2gether, σε συνεργασία με τον Δήμο Ερυμάνθου και τοπικούς φορείς, διοργανώνει εθελοντική δράση αναδάσωσης σε τμήμα της πυρόπληκτης περιοχής Μαστραντώνη – Κάλφα, καλώντας συλλόγους, φορείς και πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στην προσπάθεια αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και αναγέννησης του τόπου.

Η πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια της πολύπλευρης στήριξης που έχει προσφέρει η Co2gether στις πυρόπληκτες περιοχές, μέσα από δράσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, παροχής βασικών ειδών πρώτης ανάγκης και ενίσχυσης οικογενειών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Με την αναδάσωση, η προσπάθεια αυτή αποκτά έναν ακόμη ουσιαστικό στόχο: την αποκατάσταση του φυσικού πλούτου της περιοχής και τη δημιουργία ενός βιώσιμου περιβάλλοντος για τις επόμενες γενιές.

Στη δράση θα συμμετάσχουν εθελοντές, τοπικοί σύλλογοι, σχολεία, φορείς, ομάδες πολιτικής προστασίας, καθώς και κάτοικοι της περιοχής. Η παρουσία όλων αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης, συνεργασίας και συλλογικής ευθύνης απέναντι στη φύση και στους ανθρώπους που δοκιμάστηκαν από τις συνέπειες των πυρκαγιών.

Καλούμε όλους τους συλλόγους και τους πολίτες που επιθυμούν να συμβάλουν σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία να δηλώσουν τη συμμετοχή τους ως εθελοντές. Για τη διευκόλυνση της μετακίνησης, θα διατεθούν πούλμαν που θα μεταφέρουν δωρεάν τους συμμετέχοντες από προκαθορισμένα σημεία στο σημείο της αναδάσωσης και θα τους επιστρέψουν μετά την ολοκλήρωση της δράσης.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή τηλεφωνικά στο 2616009517 τις ώρες 9:00-17:00 ή μέσω e-mail στη διεύθυνση [email protected]

Με τη συμμετοχή όλων, μπορούμε να συμβάλουμε ουσιαστικά στην αναγέννηση της πυρόπληκτης περιοχής και να αφήσουμε μια πολύτιμη παρακαταθήκη για το μέλλον".