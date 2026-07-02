Εμπορικός Σύλλογος Πατρών για θερινές εκπτώσεις: Οι υποχρεώσεις των καταστημάτων και τα πρόστιμα για τις παραβάσεις

Στις 13 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις για το 2026 και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου, με τον Εμπορικό Εισαγωγικό Σύλλογο Πατρών να υπενθυμίζει στους καταστηματάρχες τις υποχρεώσεις τους ως προς την ορθή αναγραφή τιμών και ποσοστών έκπτωσης, ενώ επαναφέρει και την αντίθεσή του στην κατάργηση της κυριακάτικης αργίας.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει: Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 4177/2013, οι θερινές εκπτώσεις έτους 2026 θα διαρκέσουν από τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου έως και την Δευτέρα, 31 Αυγούστου.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, η επίδειξη του παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται, οπότε θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία, ενώ στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό. Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να είναι ακριβής. Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Κατά την διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο της παρ. 1 άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης 56885/10-11-2014 «κατά τη διενέργεια εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης». Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η αναγραφή παλιάς και νέας τιμής είναι επιβεβλημένες, ενώ συμπληρωματικά δίνεται η δυνατότητα αναγραφής ποσοστού έκπτωσης. Έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχουν επιχειρηματίες μέλη, οι οποίοι καλοπροαίρετα και στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τον σχετικό φόρτο εργασίας, δεν αναγράφουν στα υπό έκπτωση προϊόντα διπλές τιμές αλλά καταφεύγουν στην χρήση γενικευμένου ποσοστού μείωσης. Χρειάζεται να τονίσουμε ότι, η συγκεκριμένη πρακτική είναι παράνομη και επισύρει αυστηρές κυρώσεις. Επιβάλλεται λοιπόν προσοχή από τους καταστηματάρχες, ώστε να αναγράφουν πρώτα απ’ όλα την παλιά και νέα τιμή των προϊόντων και κατόπιν γενικευμένο ποσοστό έκπτωσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 ν. 4177/2013, σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 16 ν. 4177/2013, τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη της χρονικής περιόδου των εκπτώσεων, ήτοι την Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026. Υπενθυμίζεται ότι το πλαίσιο ωραρίου για την ανωτέρω Κυριακή καθορίζεται από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00.

Ο Εμπορικός Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών είναι ενάντια στην κατάργηση της κυριακάτικης αργίας (πέραν των 2-3 παραδοσιακών Κυριακών). Η εφαρμογή του μέτρου στην πράξη καθώς και μελέτες του ΙΝΕΜΥ (Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών) έχουν αποδείξει ότι δεν προκύπτει κανένα όφελος ούτε για τις επιχειρήσεις, ούτε για τους καταναλωτές. Το μόνο που επιτυγχάνεται είναι η μεταφορά τζίρου από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις πολυεθνικές, χωρίς όφελος για την εθνική οικονομία και στραγγαλισμό των τοπικών επιχειρήσεων. Ο καταναλωτής επίσης πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι έμμεσα θα πληρώσει το μεγαλύτερο κόστος λειτουργίας των καταστημάτων, ενώ με τις ελαστικές μορφές εργασίας θα απολαμβάνει χειρότερης ποιότητας υπηρεσίες.

Προσκαλούμε τους καταναλωτές να επισκεφτούν τα τοπικά καταστήματα για τις αγορές τους και να επωφεληθούν από ποιοτικά προϊόντα σε ασύγκριτα χαμηλές τιμές. Η αγορά μας η πόλη μας"