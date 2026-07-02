Ελαφόνησος: Πλοίο μπήκε στο λιμάνι με ανοιχτό καταπέλτη- Άνδρας μπήκε κολυμπώντας

Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια στις πορθμειακές συγκοινωνίες προκαλεί περιστατικό της 30ής Ιουνίου στη γραμμή Ελαφόνησος – Πούντα Λακωνίας, το οποίο έγινε γνωστό από το Λιμενικό δύο ημέρες αργότερα, κατόπιν καταγγελίας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο πραγματοποιούσε χειρισμούς προσέγγισης στο λιμάνι της Ελαφονήσου με τον καταπέλτη ανοιχτό, ενώ την ίδια ώρα ένας άνδρας φέρεται να κολύμπησε και να επιβιβάστηκε μέσω αυτού. Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, επρόκειτο για έναν εκ των πλοιοκτητών, ο οποίος γνώριζε για βλάβη στο σκάφος και μετέβη για να τη διορθώσει.

Στο σημείο διενεργήθηκε έλεγχος από τη Λιμενική Αρχή και το Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων, όπου διαπιστώθηκε βλάβη στη δεξιά κύρια μηχανή, η οποία είχε ήδη αποκατασταθεί προσωρινά. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε θαλάσσια ρύπανση.

Το Λιμεναρχείο Νεάπολης Βοιών επέβαλε απαγόρευση απόπλου μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας, ενώ κινήθηκε η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων.