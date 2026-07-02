Πετράλωνα: Λάθη και παραλείψεις- Ελέγχονται όμορα κτήρια

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι πραγματογνωμοσύνες για τα αίτια της κατάρρευσης της τετραώροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα,με τους μηχανικούς να επιχειρούν να δώσουν απαντήσεις για το πώς ένα ολόκληρο κτήριο κατέρρευσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Κλιμάκιο της Πολεοδομίας πραγματοποίησε ήδη την πρώτη αυτοψία στο σημείο, ενώ αναμένονται τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων, τα οποία θα κρίνουν εάν υπήρξαν παραβάσεις της οικοδομικής νομοθεσίας ή τεχνικές αστοχίες που οδήγησαν στην κατάρρευση.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι στατικότητας και στα γειτονικά κτήρια, καθώς η διπλανή πολυκατοικία έχει εκκενωθεί προσωρινά λόγω σοβαρών ενδείξεων στατικής επιβάρυνσης. Στη βάση του έχει δημιουργηθεί μεγάλο κενό, ενώ η είσοδός του παραμένει αποκλεισμένη από τα συντρίμμια της κατεστραμμένης πολυκατοικίας.

Οι κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν ότι η κατάρρευση προκάλεσε ισχυρή δόνηση, «σαν να έγινε σεισμός», γεγονός που εντείνει την ανησυχία τόσο των ενοίκων που έχασαν τα σπίτια τους όσο και των κατοίκων των γύρω οικοδομών.