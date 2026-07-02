Πετράλωνα: Λάθη και παραλείψεις- Ελέγχονται όμορα κτήρια

Σε απόγνωση οι ένοικοι που έχασαν τα σπίτια τους μέσα σε λίγα λεπτά
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι πραγματογνωμοσύνες για τα αίτια της κατάρρευσης της τετραώροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα,με τους μηχανικούς να επιχειρούν να δώσουν απαντήσεις για το πώς ένα ολόκληρο κτήριο κατέρρευσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
Κλιμάκιο της Πολεοδομίας πραγματοποίησε ήδη την πρώτη αυτοψία στο σημείο, ενώ αναμένονται τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων, τα οποία θα κρίνουν εάν υπήρξαν παραβάσεις της οικοδομικής νομοθεσίας ή τεχνικές αστοχίες που οδήγησαν στην κατάρρευση.
Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι στατικότητας και στα γειτονικά κτήρια, καθώς η διπλανή πολυκατοικία έχει εκκενωθεί προσωρινά λόγω σοβαρών ενδείξεων στατικής επιβάρυνσης. Στη βάση του έχει δημιουργηθεί μεγάλο κενό, ενώ η είσοδός του παραμένει αποκλεισμένη από τα συντρίμμια της κατεστραμμένης πολυκατοικίας.
Οι κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν ότι η κατάρρευση προκάλεσε ισχυρή δόνηση, «σαν να έγινε σεισμός», γεγονός που εντείνει την ανησυχία τόσο των ενοίκων που έχασαν τα σπίτια τους όσο και των κατοίκων των γύρω οικοδομών.
Η παρέμβαση της μηχανικού απέτρεψε την τραγωδία
Καθοριστική αποδείχθηκε η παρέμβαση πολιτικού μηχανικού, η οποία κλήθηκε το πρωί της Τρίτης από ένοικο της πολυκατοικίας προκειμένου να αξιολογήσει τις ρωγμές που είχαν εμφανιστεί στο κτήριο. Όπως ανέφερε, όταν έφτασε στο σημείο διαπίστωσε ότι η κατάσταση ήταν πολύ πιο σοβαρή από αυτή που της είχε περιγραφεί τηλεφωνικά. Αντί για μια απλή ρωγμή, εντόπισε άνοιγμα περίπου 15 εκατοστών στον αρμό μεταξύ της πολυκατοικίας και του διπλανού κτηρίου, ένδειξη ότι η πολυκατοικία με τα επτά διαμερίσματα είχε ήδη πάρει επικίνδυνη κλίση.
Η μηχανικός ζήτησε την άμεση εκκένωση της, εκτιμώντας ότι υπήρχε άμεσος κίνδυνος κατάρρευσης. Λίγες ώρες αργότερα, το κτήριο κατέρρευσε ολοσχερώς, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα.
Τι εξετάζεται
Τα πρώτα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές συγκλίνουν στο ότι η κατάρρευση ενδέχεται να συνδέεται με τις εργασίες εσκαφής που πραγματοποιούνταν σε υπό ανέγερση οικοδομή δίπλα στην πολυκατοικία. Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, οι εκσκαφές έγιναν σε μεγαλύτερο βάθος, χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα αντιστήριξης του γειτονικού κτηρίου, γεγονός που πιθανόν οδήγησε σε υποχώρηση του εδάφους και τελικά στην κατάρρευση της παλαιάς οικοδομής.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της υπό ανέγερση οικοδομής, ο εργολάβος, ο επιβλέπων μηχανικός και δύο εργάτες. Αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα, ενώ έχει διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί πολεοδομικές ή άλλες ποινικές παραβάσεις. Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 3.000 ευρώ για κάθε ιδιοκτήτη διαμερίσματος της πολυκατοικίας ενώ ταυτόχρονα ο Δήμος αναζητεί λύση στο πρόβλημα στέγασης των ενοίκων μέσω μισθωσης διαμερισμάτων σε πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης.
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