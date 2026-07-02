Αιγιάλεια: «Έφυγε» ο Τάκης Καλαμιώτης, πρώην Αντιδήμαρχος

Την Παρασκευή το τελευταίο αντίο
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο Τάκης Ι. Καλαμιώτης, συνταξιούχος πολιτικός μηχανικός Ε.Δ.Ε., προκαλώντας θλίψη στην κοινωνία της Αιγιάλειας.
Ο εκλιπών διετέλεσε Αντιδήμαρχος επί δημαρχίας Λέλου Σιαβελή στο Αίγιο και υπήρξε υποψήφιος Δήμαρχος Αιγίου, αφήνοντας το στίγμα του στην τοπική πολιτική ζωή.
Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026, στις 6:00 μ.μ., από τον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο Αίγιο.
Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Σία, τα παιδιά του Ελευθερία και Χρήστο, Γιάννη & Αγγελική, Άννα & Οράτιο και Σωτήρη, τις εγγονές του Κωνσταντίνα και Νάνσυ, τον αδελφό του Σούλη, καθώς και ανίψια και λοιπούς συγγενείς.
Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί για δωρεές σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Μετά την ταφή, θα δεχθεί συλλυπητήρια στο «Δημοτικό Κυλικείο», έναντι του κοιμητηρίου.
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