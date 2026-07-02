Αιγιάλεια: «Έφυγε» ο Τάκης Καλαμιώτης, πρώην Αντιδήμαρχος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο Τάκης Ι. Καλαμιώτης, συνταξιούχος πολιτικός μηχανικός Ε.Δ.Ε., προκαλώντας θλίψη στην κοινωνία της Αιγιάλειας.

Ο εκλιπών διετέλεσε Αντιδήμαρχος επί δημαρχίας Λέλου Σιαβελή στο Αίγιο και υπήρξε υποψήφιος Δήμαρχος Αιγίου, αφήνοντας το στίγμα του στην τοπική πολιτική ζωή.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026, στις 6:00 μ.μ., από τον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο Αίγιο.

Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Σία, τα παιδιά του Ελευθερία και Χρήστο, Γιάννη & Αγγελική, Άννα & Οράτιο και Σωτήρη, τις εγγονές του Κωνσταντίνα και Νάνσυ, τον αδελφό του Σούλη, καθώς και ανίψια και λοιπούς συγγενείς.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί για δωρεές σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Μετά την ταφή, θα δεχθεί συλλυπητήρια στο «Δημοτικό Κυλικείο», έναντι του κοιμητηρίου.