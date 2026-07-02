Τρύφος Ξηρομέρου: Βρέθηκε η σορός του 40χρονου που αγνοούνταν στο φαράγγι

Πριν απο λίγο, σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr σε απόκρημνο σημείο εντοπίστηκε η σορος του άνδρα που αγνοούνταν απο χθες στο φαράγγι της Νήσσας.

Ο άνδρας που κατάγεται απο την Αρτα, ειχε παει στην περιοχή για canyoing μαζί με έναν συνομήλικο φίλο του, όταν κάτω απο συνθήκες -που δεν έχουν διευκρινιστεί έπεσαν σε δύσβατο σημείο και παγιδεύτηκαν χάνοντας ο ενας την επαφή με τον άλλον.

Ο δεύτερος, κατάφερε να επικοινωνήσει με τις αρχες και ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια διάσωσης με τους πυροσβέστες να τον εντοπίζουν οχι ομως και τον φίλο του.

Ετσι, ξεκίνησε μια δραματική επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που ολοκληρώθηκε πριν απο λίγο με τον άνδρα να εντοπίζεται νεκρός . Αυτήν την ωρα γίνονται ενέργειες ανάσυρσης της σορού.