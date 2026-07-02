Πάτρα: Το φρεάτιο «κατάπιε» το πόδι ανυποψίαστης 80χρονης- Ήταν γεμάτο... σκουπίδια!- ΦΩΤΟ

Σοβαρή περιπέτεια έζησε το μεσημέρι της Τετάρτης μία 80χρονη γυναίκα στο κέντρο της Πάτρας, όταν έπεσε σε ανοιχτό φρεάτιο στη διασταύρωση των οδών Γεροκωστοπούλου και Ρήγα Φεραίου, σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το καπάκι του φρεατίου ήταν κατεστραμμένο, με αποτέλεσμα η ηλικιωμένη να πέσει μέσα και να τραυματιστεί. Στο σημείο έσπευσε πρώτη η Άμεση Δράση για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ λίγο αργότερα κατέφθασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το προσωπικό του ΕΚΑΒ, διαπιστώνοντας τη σοβαρότητα του τραυματισμού, προχώρησε στην ακινητοποίηση της γυναίκας πριν τη μεταφορά της.

Για το συμβάν διεξάγεται προανάκριση από την Αστυνομία, προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. Παράλληλα, κλήθηκε ο Δήμος Πατρέων να προβεί άμεσα στην αποκατάσταση του κατεστραμμένου καπακιού, ώστε να αποφευχθεί ανάλογο περιστατικό.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το φρεάτιο βρέθηκε γεμάτο απορρίμματα, ενώ διερευνάται αν πρόκειται για υποδομή που χρησιμοποιείται από τον Δήμο Πατρέων ή τη ΔΕΥΑΠ, ή αν έχει κατασκευαστεί ώστε να εξυπηρετεί ιδιώτη.

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