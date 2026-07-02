Συντάξεις χηρείας: Καταργείται οριστικά η περικοπή τους μετά την πάροδο τριετίας

Οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων χηρείας βάζει η κυβέρνηση, ενώ παράλληλα ξεκαθαρίζει ότι οι δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα ποσά που λάμβαναν έως σήμερα.

«Καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την πάροδο τριετίας, που προβλέπεται στον νόμο Κατρούγκαλου», ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

«Η δέσμευσή μας είναι να βελτιώνουμε διαρκώς τη συμμόρφωση με την ασφαλιστική νομοθεσία. Να αυξάνονται τα έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία του κράτους, από την αύξηση της απασχόλησης από την πιστή εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, το καθεστώς των εργαζόμενων συνταξιούχων», είπε η Νίκη Κεραμέως ανακοινώνοντας την διόρθωση αυτής της αδικίας για τις συντάξεις χηρείας.

Και πρόσθεσε: «Όσο αυξάνουμε τα έσοδα θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στην κοινωνία», είπε η υπουργός. Φέτος από τη μέχρι τώρα παρακολούθηση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων υπερβαίνουμε τον στόχο κατά 517 εκατομμύρια χαρη της εεφα. Αυτό μας επιτρέπει σημαντική κοινωνική παρέμβαση».

Πιο αναλυτικά, όπως εξήγησε η υπουργός Εργασίας, «με διάταξη που θα έρθει στο κοινοβούλιο το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χηρείας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έπαιρναν σύνταξη χηρείας μετά το νόμο αυτό».

«Απαλλάσσουμε από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλους τους συνταξιούχους χηρείας μετά το νόμο Κατρούγκαλου για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα περικοπή αυτή. Προβλέπεται ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπως οι συντάξεις χηρείας, όπου οι περιπτώσεις των δύο εθνικών συντάξεων πηγάζουν από διαφορετικά δικαιώματα. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση του 35%. Δεν θα οφείλουν ούτε 1 € αναδρομικά και στην περίπτωση της σώρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις. Όσοι είχαν υποστεί στο νόμο Κατρούγκαλου θα δουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70% ενώ όσοι ότι θα μειωθεί η σύνταξη χηρείας στο επόμενο διάστημα δε θα μειωθεί και θα παραμείνει στο 70%.»