Αστυνομική «σκούπα» σε καταυλισμούς της Αχαΐας - Τέσσερις συλλήψεις

Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 1 Ιουλίου σε καταυλισμούς της Αχαΐας, στο πλαίσιο των δράσεων της Ελληνικής Αστυνομίας για την πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας και πραγματοποιήθηκε στις περιοχές Πλατάνι, Αγίου Βασιλείου, Χάραδρος και πλατεία Αγίας Σοφίας.

Κατά τη διάρκειά της, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε ελέγχους 55 ατόμων και 29 οχημάτων, ενώ προσήχθησαν τέσσερα άτομα και πραγματοποιήθηκαν πέντε έρευνες σε οικίες.

Συνολικά συνελήφθησαν τέσσερα άτομα. Ειδικότερα, δύο συνελήφθησαν για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, ένα άτομο για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και εκτέλεση καταδικαστικής απόφασης, ενώ ακόμη ένα συνελήφθη βάσει καταδικαστικής απόφασης.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 20 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι στοχευμένες αστυνομικές δράσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στη Δυτική Ελλάδα θα συνεχιστούν.