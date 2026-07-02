Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά σε Γυμνάσιο της Ναυπάκτου - Ανάμεσά τους ένας ανήλικος

Τρεις συλλήψεις πραγματοποίησαν το απόγευμα της Τετάρτης αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας Ναυπακτίας και τον αστυνομικό σκύλο ανίχνευσης ναρκωτικών Sporty, για υπόθεση κατοχής ναρκωτικών και βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο ημεδαπούς άνδρες και έναν ανήλικο στον χώρο Γυμνασίου της Ναυπάκτου. Κατά την προσέγγισή τους για έλεγχο, οι τρεις τράπηκαν σε φυγή, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει πεζή καταδίωξη. Ένας από αυτούς συνελήφθη επιτόπου, ενώ, σύμφωνα με την αστυνομία, αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του. Οι δύο συγκατηγορούμενοί του προσήλθαν αργότερα στο Αστυνομικό Τμήμα Ναυπακτίας, όπου και συνελήφθησαν.

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 2,5 γραμμάρια κάνναβης σε χώρους του σχολείου, ενώ επιπλέον 2,7 γραμμάρια κάνναβης βρέθηκαν σε μοτοσικλέτα που ανήκει σε έναν από τους κατηγορούμενους.

Η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι ένας εκ των συλληφθέντων είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές πριν από επτά μήνες, όταν είχε συλληφθεί στη Ναύπακτο για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών μέσα σε Λύκειο. Στην τότε επιχείρηση είχαν κατασχεθεί 14 συσκευασίες κοκαΐνης.

Σε βάρος των τριών σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, στην Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου