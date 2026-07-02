Θεσσαλονίκη: Τουλάχιστον τρεις οι δράστες των εμπρηστικών επιθέσεων - Τι έδειξαν οι κάμερες

Πυρετώδεις είναι οι προσπάθειες των Αρχών για να βρουν την άκρη του νήματος, που θα τους φέρει σύντομα στα ίχνη των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια σε οικίες στελεχών της ΝΔ με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα.

Αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής, με την βοήθεια και άλλων συναδέλφων τους από άλλες υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, ‘‘σαρώνουν” την συμπρωτεύουσα και υπάρχει αισιοδοξία ότι σύντομα θα βρουν τους δράστες της φονικής επίθεσης.

Πυρκαγιά μετά απο επίθεση με γκαζάκια σε αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Από την ανάλυση των βίντεο που έχουν ληφθεί από κάμερες ασφαλείας, οι Αρχές έχουν καταλήξει στην εμπλοκή τουλάχιστον τριών ατόμων που φαίνονται με καλυμμένα χαρακτηριστικά να προσεγγίσουν τα κτίρια που πραγματοποίησαν τις τρεις διαδοχικές επιθέσεις σε βάρος του Σάββα Αναστασιάδη, του Ζήση Ιωακείμοβιτς και της Αφροδίτη Νέστορα.

Δύο επιβαίνουν σε ένα μηχανάκι και ο ένας κατεβαίνει και βάζει τα γκαζάκια. Ενας τρίτος προπορεύεται και ενδεχομένως ελέγχει την περιοχή, επίσης με μηχανάκι.

Ολα αυτά έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ., για να μπορέσουν να εντοπίσουν από που ξεκίνησαν και που κατέληξαν οι δράστες.

Το επίμαχο οπτικοακουστικό υλικό δεν έχει σημασία μόνο για τον εντοπισμό τους αλλά και για την ταυτοποίησή τους, αφού θεωρείται αδύνατο να είχαν καθ’ όλη την διάρκεια πριν και μετά τις επιθέσεις τους, καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Επίσης είναι σημαντικό για να προκύψει ή όχι και η εμπλοκή τυχόν άλλων ατόμων.

Γνωρίζουν επίσης προς ποια κατεύθυνση να επικεντρωθούν οι έρευνές τους, ενώ δεν αποκλείεται τα άτομα αυτά να τους έχουν απασχολήσει ξανά το παρελθόν.

Οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής θεωρούν πως η επιλογή των συγκεκριμένων στόχων έγινε γιατί προφανώς ήθελαν να χτυπήσουν πολιτικά πρόσωπα, που προέρχονται από το κυβερνών κόμμα, αλλά που θα ήταν και χαμηλού ρίσκου στόχοι γι’ αυτούς, αφού δεν διέθεταν φρουρά.

Σίγουρα, εκτιμάται πως στόχος τους δεν ήταν η πρόκληση θανάτου αλλά εκφοβισμός, ωστόσο αυτό συνέβη και πλέον οι συνέπειες για τους δράστες θα είναι βαρύτατες, αφού είναι υπεύθυνοι για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, τον τραυματισμό της κόρης της και πολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτη Νέστορα που υπέστη εγκαύματα στα άκρα της, του πατέρα της και άλλων δύο ακόμη ενοίκων της πολυκατοικίας με αναπνευστικά προβλήματα.