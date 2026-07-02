Τογιοπούλου: Σχέδιο για «Ριβιέρα» 5 χιλιομέτρων από το Μονοδένδρι έως τα Τσουκαλαίικα

Τον σχεδιασμό του Δήμου Πατρέων για τη δημιουργία μιας ενιαίας, προσβάσιμης παραλιακής ζώνης από το Μονοδένδρι έως τα Τσουκαλαίικα, παράλληλα με τα έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, παρουσίασε η αντιδήμαρχος Πολεοδομικού Σχεδιασμού Αναστασία Τογιοπούλου, μιλώντας στην εκπομπή του Γιάννη Γεωργόπουλου στον MAX FM.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα έργο που η τοπική κοινωνία αναμένει εδώ και πολλά χρόνια, καθώς οι σχετικές μελέτες είχαν ξεκινήσει ήδη από το 2008. Σύμφωνα με την ίδια, μετά την πρόσφατη σύσκεψη στην Περιφέρεια διαπιστώθηκε ότι ο φάκελος του έργου είναι πλέον ώριμος και εκφράστηκε η εκτίμηση ότι δεν θα υπάρξουν νέα εμπόδια μέχρι την προκήρυξή του.

Η κ. Τογιοπούλου εξήγησε ότι, παράλληλα με τα έργα που θα υλοποιήσει η Περιφέρεια μέσα στη θάλασσα για την προστασία της ακτογραμμής, ο Δήμος θα προχωρήσει σε πράξεις αναλογισμού και διανοίξεις της ζώνης παραλίας, ώστε να εξασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε όλο το μήκος της ακτής.

Ο σχεδιασμός αφορά την περιοχή από το πλάτωμα των Ροϊτίκων έως τα όρια της κοινότητας των Τσουκαλαΐκων, με στόχο τη δημιουργία μιας συνεχούς παραλιακής διαδρομής μήκους άνω των πέντε χιλιομέτρων. Όπως τόνισε, σε ορισμένα σημεία, όπως στα Βραχνέικα, θα προχωρήσουν διανοίξεις εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα θα αξιοποιηθούν οι καθορισμένες ζώνες παραλίας ώστε να αποδοθούν στους πολίτες ως ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα Τσουκαλαίικα, επισημαίνοντας ότι σήμερα μεγάλα τμήματα της ακτογραμμής παραμένουν ουσιαστικά απροσπέλαστα για όσους δεν διαθέτουν ιδιοκτησία με πρόσωπο στη θάλασσα. Όπως είπε, με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων θα εξασφαλιστεί η συνεχής πρόσβαση σε όλη την παραλιακή ζώνη, γεγονός που, όπως εκτίμησε, θα αλλάξει την εικόνα και τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Αναφερόμενη στα Καμίνια, η αντιδήμαρχος επισήμανε ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν περιλαμβάνεται στην πρώτη φάση των έργων της Περιφέρειας. Ωστόσο, όπως ανέφερε, υπήρξε διαβεβαίωση ότι θα ενταχθεί στη νέα μελέτη που εκπονείται για το τμήμα Καμίνια – Αλισσός.

Η κ. Τογιοπούλου υπογράμμισε ότι στα Καμίνια το πρόβλημα της διάβρωσης είναι ιδιαίτερα έντονο, καθώς, όπως είπε, η θάλασσα έχει φτάσει πολύ κοντά στις κατοικίες, καθιστώντας αναγκαία την επίσπευση των έργων προστασίας. Παράλληλα σημείωσε ότι αντίστοιχες παρεμβάσεις απαιτούνται και στις βορειότερες παράκτιες περιοχές του Δήμου.

Κλείνοντας, εξέφρασε την αισιοδοξία ότι με την ολοκλήρωση των έργων της Περιφέρειας και του πολεοδομικού σχεδιασμού του Δήμου θα δημιουργηθεί μια νέα παραλιακή ζώνη, την οποία χαρακτήρισε ως τη μελλοντική «Ριβιέρα» της Πάτρας, προς όφελος τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών της περιοχής.