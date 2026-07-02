Ημασταν εκεί: Oι Dsquared γιόρτασαν στη Γλυφάδα με… απαρτία του GNTM

Οι Καναδο-Ιταλοί designers Dean και Dan Katen, που λατρεύουν την Ελλάδα και τη Μύκονο, «διέκοψαν την κυκλοφορία» στην καρδιά της Γλυφάδας.

Πασίγνωστο σχεδιαστικό ντουέτο του made in Italy, έχουν συνδέσει το όνομά τους με το luxury denim σε εκπληκτικές επεξεργασίες αλλά και με sexy glam looks, γεμάτα eighties και western αναφορές. Αυτή τη φορά ανέδειξαν τις τελευταίες προτάσεις τους για το καλοκαίρι στο multibrand megastore Eponymo της πολυσύχναστης οδού Κύπρου.

Με τις επικεφαλής του εισαγωγικού gruppo Pagoni, Λία και Φωτειάνα Παγώνη στην υποδοχή, πλήθος κόσμου ανταποκρίθηκε στο fashion event της χθεσινής Τετάρτης. «For one day only, we’re turning the ordinary to something extraordinary» έλεγε η πρόσκληση.