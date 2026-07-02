Ημασταν εκεί: Oι Dsquared γιόρτασαν στη Γλυφάδα με… απαρτία του GNTM

Το σχεδιαστικό δίδυμο του Μιλάνου δημιούργησε συνωστισμό επωνύμων, μοντέλων, πελατών και συνεργατών
Οι Καναδο-Ιταλοί designers Dean και Dan Katen, που λατρεύουν την Ελλάδα και τη Μύκονο, «διέκοψαν την κυκλοφορία» στην καρδιά της Γλυφάδας.
Πασίγνωστο σχεδιαστικό ντουέτο του made in Italy, έχουν συνδέσει το όνομά τους με το luxury denim σε εκπληκτικές επεξεργασίες αλλά και με sexy glam looks, γεμάτα eighties και western αναφορές. Αυτή τη φορά ανέδειξαν τις τελευταίες προτάσεις τους για το καλοκαίρι στο multibrand megastore Eponymo της πολυσύχναστης οδού Κύπρου.
Με τις επικεφαλής του εισαγωγικού gruppo Pagoni, Λία και Φωτειάνα Παγώνη στην υποδοχή, πλήθος κόσμου ανταποκρίθηκε στο fashion event της χθεσινής Τετάρτης. «For one day only, we’re turning the ordinary to something extraordinary» έλεγε η πρόσκληση.
Στο επίκεντρο της προσοχής ήταν πολλά νεαρά μοντέλα που συμμετείχαν πρόσφατα και παλιότερα στο GNTM όπως η τελευταία νικήτρια Ξένια, οι αδελφοί Ανέστης και Εντι Τεντέσκι, ο «βετεράνος» Αιμιλιάνο κ.α. οι style influencers Eλενα Γαλύφα, Εβελιν Καζατζόγλου. Εκεί ήταν επίσης η τραγουδίστρια Ζόζεφιν και πρόσωπα της τηλεόρασης όπως οι Φαίη Σκορδά, Δημήτρης Αλεξάνδρου. Ακρως εντυπωσιακή και πραγματικά πανύψηλη ήταν η καλλονή Mary Vytinaros.
Τη διοργάνωση επιμελήθηκε ο Αχαιός fashion guru Χάρης Ντάβλας του ομώνυμου γραφείου επικοινωνίας και events. Υπήρχε μουσική του The Gosha στη βιτρίνα του κτιρίου και προσφέρθηκε άφθονη τεκίλα και ασιατικά σνακς. Οι Dsquared πόζαραν με κέφι με όλους- σκηνικό τα άκρως δελεαστικά ρούχα και τα αξεσουάρ τους στο ισόγειο.
Από τα μέρη μας ήταν εκεί ο έμπορος Πάνος Μέξας που έχει συνεργαστεί πολλά χρόνια με το label, η γράφουσα εκπροσωπώντας το thebest.gr αλλά και ο Ιάσονας Τσιρτσίκος στέλεχος του ομίλου Παγώνη με συνεπή θητεία στα showrooms.
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