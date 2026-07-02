Συλλήψεις χούλιγκαν στην Αττική για εγκληματική οργάνωση και απόπειρα ανθρωποκτονίας

Στον εισαγγελέα οδηγούνται αυτή την ώρα 10 συλληφθέντες χούλιγκαν του Παναθηναϊκού, ανάμεσά τους και ανήλικοι, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η Αντιμετώπιση Αθλητικής Βίας, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 39 κατηγορούμενοι.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα δίκτυο αποτελούμενο από δύο εγκληματικές οργανώσεις και μία συμμορία που είχαν χωρίσει τις δραστηριότητές τους και προέρχονται κυρίως από συνδέσμους της Δυτικής Αττικής.

Τα μέλη τους που συνελήφθησαν χθες ύστερα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, διακινούσαν ναρκωτικά, πραγματοποιούσαν εκβιάσεις και είναι επίσης υπεύθυνοι για ληστεία και για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ είχαν πραγματοποιήσει σκληρές επιθέσεις σε βάρος οπαδών του Ολυμπιακού, του Ατρομήτου και της Λάρισας.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για:

εγκληματική οργάνωση,

εμπρησμό με κίνδυνο σε πρόσωπα και πράγματα,

έκρηξη με κίνδυνο για άνθρωπο,

κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών,

απόπειρα ανθρωποκτονίας,

σωματικές βλάβες,

φθορά ξένης ιδιοκτησίας,

ληστεία,

εκβίαση,

περί όπλων και φωτοβολίδων,

περί ναρκωτικών (κατοχη, διακίνηση) και

για παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας.

Επιπλέον 7 κατηγορούμενοι είναι γονείς των ανηλίκων συλληφθέντων που κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Η δράση των μελών φαίνεται πως έχει διαπιστωθεί τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025. Για την υπόθεση αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.