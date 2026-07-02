ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: Αντίθεση στη μεταφορά 17 παιδιών από την «Κιβωτό της Αγάπης» σε δομές εκτός Δυτικής Ελλάδας

Την αντίθεσή της στην απόφαση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τη μεταφορά 17 ανήλικων παιδιών με αναπηρίες και ειδικές ανάγκες από την «Κιβωτό της Αγάπης» στην Πάτρα σε δομές της Καρδίτσας και της Κομοτηνής εκφράζει η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Αχαΐας.

Στην ανακοίνωσή της ζητά την ανάκληση της απόφασης, την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου χωρίς αναδρομικές αλλαγές για τα ήδη φιλοξενούμενα παιδιά και την οικονομική ενίσχυση της δομής.

Η ανακοίνωση

Η Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Αχαΐας εκφράζει την βαθύτατη αγανάκτηση και την πλήρη αντίθεσή της στην αιφνιδιαστική και κοινωνικά ανάλγητη απόφαση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η οποία διατάσσει τη βίαιη μεταφορά 17 ανήλικων παιδιών με βαριές αναπηρίες και ειδικές ανάγκες από το ιστορικό ίδρυμα «Κιβωτός της Αγάπης» στην Πάτρα, σε δομή της Καρδίτσας και σε δομή της Κομοτηνής, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.

Με το πρόσχημα του διαχωρισμού ανηλίκων από ενηλίκους και επικαλούμενο οικονομικά ζητήματα, το Υπουργείο επιλέγει να αντιμετωπίσει ψυχές και ευάλωτα παιδιά σαν να ήταν «βαλίτσες», αδιαφορώντας πλήρως για τις τραγικές ψυχολογικές και βιολογικές συνέπειες που θα έχει αυτή η βίαιη αλλαγή περιβάλλοντος στην υγεία τους.

Τα παιδιά αυτά δεν είναι εγκαταλελειμμένα «στα αζήτητα». Έχουν γονείς και αδέλφια από την Αχαΐα, την Ηλεία, τη Ζάκυνθο και την ευρύτερη περιφέρεια, οι οποίοι εργάζονται σκληρά, παλεύουν καθημερινά για το μεροκάματο και επισκέπτονται τα παιδιά τους σταθερά κάθε εβδομάδα, διατηρώντας άρρηκτους τους οικογενειακούς δεσμούς. Η μεταφορά τους στην Κομοτηνής ισοδυναμεί με τον πλήρη και βίαιο αποπατριωτισμό των παιδιών και τον οικονομικό και ψυχικό αποκλεισμό των οικογενειών τους, που αδυνατούν να επωμιστούν τα έξοδα και τον χρόνο ενός τέτοιου τεράστιου ταξιδιού.

Το ίδρυμα «Κιβωτός της Αγάπης» στην Πάτρα επιτελεί επί δεκαετίες ένα σπουδαίο και ανεκτίμητο έργο, με εργαζόμενους που δίνουν την ψυχή τους –συχνά μένοντας απλήρωτοι για μήνες– προσφέροντας στα παιδιά ένα περιβάλλον ασφάλειας, στοργής και εξειδικευμένης φροντίδας. Αντί το κράτος να στηρίξει έμπρακτα τη δομή της Πάτρας και να επιλύσει τα προβλήματά της, επιλέγει την εύκολη λύση του «ξεριζωμού».

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Αχαΐας απαιτεί:

1Να ανακληθεί άμεσα η απάνθρωπη απόφαση μεταφοράς των 17 παιδιών στην Κομοτηνή.

2Να υπάρξει ορθολογική εφαρμογή του νόμου: Οποιοσδήποτε νέος κανονισμός διαχωρισμού ανηλίκων/ενηλίκων να ισχύσει από δω και στο εξής για νέες εισαγωγές, χωρίς να διαταραχθεί η ζωή των παιδιών που ήδη φιλοξενούνται και έχουν προσαρμοστεί στη δομή.

3️Να υπάρξει άμεση οικονομική και θεσμική ενίσχυση της «Κιβωτού της Αγάπης» από το Υπουργείο, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της δομής στην Πάτρα.

Στεκόμαστε στο πλευρό των γονέων και των οικογενειών που ανεβαίνουν αυτόν τον αβάσταχτο Γολγοθά. Δεν θα επιτρέψουμε το κοινωνικό κράτος να θυσιάζεται στον βωμό της γραφειοκρατίας και της αδιαφορίας. Θα φέρουμε το θέμα άμεσα στη Βουλή και θα ζητήσουμε εξηγήσεις και λύσεις από την αρμόδια Υπουργό.

Τα παιδιά της «Κιβωτού» της Πάτρας ανήκουν εδώ, κοντά στους δικούς τους ανθρώπους.