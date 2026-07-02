«Πήγε να βρει την κόρη μας Νικολέτα»: Η ανάρτηση του Παναγιώτη Νέστορα για τον θάνατο της συζύγου του Βάγιας

Συγκινεί η ανάρτηση του Παναγιώτη Νέστορα για τον θάνατο της συζύγου του, Βάγιας, η οποία υπέκυψε χθες στα βαρύτατα εγκαύματα που υπέστη από την εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στην πολυκατοικία όπου διέμενε η κόρη τους και πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα στη Θεσσαλονίκη.

Πίσω από τη νέα αυτή τραγωδία κρύβεται ακόμη μία μεγάλη απώλεια, καθώς η οικογένεια είχε χάσει το 2021 τη δεύτερη κόρη της, Νικολέτα, σε ηλικία 37 ετών, έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο. Από τότε, η Βάγια Νέστορα είχε αφιερωθεί στην ανατροφή του μικρού εγγονού της, που έμεινε ορφανός από μητέρα.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Παναγιώτης Νέστορας αποχαιρέτησε τη σύζυγό του, με την οποία μοιράστηκε 47 χρόνια κοινής ζωής, χαρακτηρίζοντάς την «μια ηρωίδα της ζωής, αγαπητή από όλους, έναν άνθρωπο της προσφοράς». «Αποχαιρετώ τη γυναίκα μου Βάγια για τη χώρα των αγγέλων», έγραψε, προσθέτοντας με συγκίνηση ότι «πήγε να βρει την κόρη μας Νικολέτα, που τόσο υπεραγαπούσε».

Αναλυτικά όσα αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Σήμερα μετά το δολοφονικό χτύπημα των ανόητων μπαχαλάκιδων, αναρχικών και φοβιτσιάρηδων

Αποχαιρετώ την γυναίκα μου ΒΑΓΙΑ,

για τη χώρα των αγγέλων, μια ηρωίδα της ζωής, αγαπητή από όλους, έναν άνθρωπο της προσφοράς … Ήταν Μητέρα, σύζυγος για 47 χρόνια, αντιμετωπίζοντας μαζί, τις χαρές και τις λύπες..

Πήγε να βρει την κόρη μας Νικολέτα, που τόσο υπεραγαπούσε να της πει τα νέα για τον γιο της… Πόσο καλό παιδί είναι και πόσο σε αγαπούσε..

Θα σε θυμάμαι πάντα γυναίκα μου γλυκιά σε κάθε ενέργειά μου θα έχω την απάντησή σου…

Εγώ και η κόρη σου Αφροδίτη είμαστε δυνατοί, είμαστε περήφανοι για Εσένα, θα συνεχίσουμε ενωμένοι και θα αντιμετωπίσουμε τη ζωή μας έχοντας τα δικά μας Αστέρια για να μας προσέχουν..

Σε αγαπώ…».