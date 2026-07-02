Φυλακές Γρεβενών: Βρήκαν smartwatch στο κελί Αλβανού βαρυποινίτη

Ενα smartwatch και ιδιόχειρες σημειώσεις εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχου στο κελί του Αλβανού βαρυποινίτη Κλοντιάν Λεκοτσάι στις φυλακές Γρεβενών.

Οπως αναφέρει ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., στο ψηφιακό ρολόι ήταν εγκατεστημένη κάρτα SIM. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βαρυποινίτης παραδέχθηκε ότι η συσκευή τού ανήκε, χωρίς να δώσει πληροφορίες για τον τρόπο που την απέκτησε.

Ο Λεκοτσάι, γνωστός με το προσωνύμιο «Κλόντι», είναι σκληρός Αλβανός βαρυποινίτης που κατηγορείται για ανθρωποκτονίες και ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονίες, ακόμα και κατά το διάστημα κράτησής του. Κατά το παρελθόν, μάλιστα, έχει περιγραφεί και ως «αρχηγός» της μαφίας του Κορυδαλλού.