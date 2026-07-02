Φυλακές Γρεβενών: Βρήκαν smartwatch στο κελί Αλβανού βαρυποινίτη

Tι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ
Ενα smartwatch και ιδιόχειρες σημειώσεις εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχου στο κελί του Αλβανού βαρυποινίτη Κλοντιάν Λεκοτσάι στις φυλακές Γρεβενών.
Οπως αναφέρει ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., στο ψηφιακό ρολόι ήταν εγκατεστημένη κάρτα SIM. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βαρυποινίτης παραδέχθηκε ότι η συσκευή τού ανήκε, χωρίς να δώσει πληροφορίες για τον τρόπο που την απέκτησε.
Ο Λεκοτσάι, γνωστός με το προσωνύμιο «Κλόντι», είναι σκληρός Αλβανός βαρυποινίτης που κατηγορείται για ανθρωποκτονίες και ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονίες, ακόμα και κατά το διάστημα κράτησής του. Κατά το παρελθόν, μάλιστα, έχει περιγραφεί και ως «αρχηγός» της μαφίας του Κορυδαλλού.
Οι φίλοι δεν είναι όλοι ίδιοι - 4 τύποι που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη
Έρευνα: Τα μοναχικά γεύματα επηρεάζουν την ευτυχία μας
Αυτή είναι η πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης: Ούτε το Παρίσι ούτε η Βενετία
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr