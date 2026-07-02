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Ρόδος: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 30χρονο μοτοσικλετιστή

Ρόδος: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 30χρον...

Την ζωή του έχασε ένας 30χρονος μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή της Ρόδου

Στο νοσοκομείο της Ρόδου εξέπνευσε, παρά τις προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών, ένας 30χρονος, που τραυματίστηκε θανάσιμα τα ξημερώματα της Πέμπτης (2/7) σε τροχαίο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 30χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνούν αξιωματικοί της Τροχαίας, έχασε τον έλεγχο του δικύκλου του και προσέκρουσε σε δέντρο, στην οδό Βύρωνος, στην πόλη της Ρόδου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

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#tags Ρόδος Τροχαίο Δυστύχημα
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