Οι Αριστούχοι των Πανελλαδικών 2026 επιβεβαιώνουν το σύστημα επιτυχίας των Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ Πάτρας

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 ολοκληρώθηκαν, αναδεικνύοντας για ακόμη μία χρονιά το υψηλό επίπεδο προετοιμασίας των μαθητών των Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ Πάτρας.

Σε μια χρονιά στην οποία οι αριστούχοι ήταν περιορισμένοι πανελλαδικά και οι υψηλές βαθμολογίες καταγράφηκαν σε μικρότερα ποσοστά από ό,τι σε προηγούμενες χρονιές, οι μαθητές των φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ κατάφεραν να ξεχωρίσουν με εξαιρετικές επιδόσεις.

Ανάμεσα στις πολλές επιτυχίες, παρουσιάζουμε ενδεικτικά μαθητές που διακρίθηκαν για τις υψηλές βαθμολογίες τους:

Θεοφιλάτου Ανδριάνα

• Γλώσσα & Λογοτεχνία: 17,2 • Μαθηματικά: 19,8 • Χημεία: 19,1 • Φυσική: 18,2

Μενύχτας Δημήτρης

• Γλώσσα & Λογοτεχνία: 15,9 • Αρχαία Ελληνικά: 17,1 • Λατινικά: 19,8 • Ιστορία: 18,9

Μητρόπουλος Δημήτρης

• Γλώσσα & Λογοτεχνία: 16,7 • Αρχαία Ελληνικά: 16,3 • Λατινικά: 18,6 • Ιστορία: 19,6

Μήτσιου Ελευθερία

• Γλώσσα & Λογοτεχνία: 17,3 • Μαθηματικά: 17,4 • Χημεία: 16,8 • Φυσική: 19

Γιούλης Κωνσταντίνος

• Γλώσσα & Λογοτεχνία: 18,4 • Αρχαία Ελληνικά: 13 • Λατινικά: 15,8 • Ιστορία : 20

Οι επιδόσεις αυτές αποτελούν επιστέγασμα της αφοσίωσης των μαθητών, αλλά και της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας που εφαρμόζεται διαχρονικά στα Φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ.

Το μοναδικό Σύστημα Επιτυχίας ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, με εξατομικευμένη καθοδήγηση, συνεχή αξιολόγηση, οργανωμένο πρόγραμμα μελέτης και διαρκή υποστήριξη, συνεχίζει να οδηγεί τους μαθητές στην επίτευξη των υψηλότερων στόχων τους.

Καθοριστική ήταν η συμβολή των Διευθυντών Σπουδών και Καθηγητών, Αχιλλέα Παπαθανασίου και Σάκη Φλωράτου, καθώς και της εξαιρετικής ομάδας Καθηγητών των Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, οι οποίοι με επιστημονική κατάρτιση, εμπειρία και καθημερινή παρουσία στάθηκαν δίπλα σε κάθε μαθητή σε όλη τη διάρκεια της απαιτητικής προετοιμασίας των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Οι επιτυχίες αυτές αποτελούν ακόμη μία επιβεβαίωση ότι στο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ η επιτυχία δεν είναι αποτέλεσμα τύχης, αλλά συνέπεια ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού συστήματος που εδώ και χρόνια δικαιώνεται μέσα από τα αποτελέσματα των μαθητών του.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές μας για την προσπάθεια και τις επιτυχίες τους. Τους ευχόμαστε ολόψυχα να συνεχίσουν να κυνηγούν τα όνειρά τους με το ίδιο πάθος, ήθος και αποφασιστικότητα.