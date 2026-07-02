Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρός ανασύρθηκε 42χρονος από το φαράγγι Τρύφου στη Βόνιτσα - Σώος απεγκλωβίστηκε ακόμη ένας άνδρας

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης στο φαράγγι Τρύφου, στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας, όπου ένας 40χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ένας ακόμη άνδρας απεγκλωβίστηκε σώος από το δύσβατο σημείο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το βράδυ της Τετάρτης το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε, έπειτα από κλήση στο 112, για δύο άνδρες που βρίσκονταν σε δύσβατη περιοχή μέσα στο φαράγγι. Αμέσως πραγματοποιήθηκε ο γεωεντοπισμός τους και κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις για την επιχείρηση διάσωσης.

Στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες, η ομάδα ορμητικών νερών και η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της 6ης ΕΜΑΚ, ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και η ομάδα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drone) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Έπειτα από πολύωρη και ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση, οι διασώστες κατάφεραν σήμερα το πρωί να απεγκλωβίσουν τον έναν άνδρα ζωντανό. Στη συνέχεια προσέγγισαν τον 41χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Με τη χρήση ειδικού ορειβατικού εξοπλισμού τον ανέσυραν και τον μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του περιστατικού.